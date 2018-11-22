Константин Щемелинин: Распад империй приводит к войнам

Историю надо знать, ибо она показывает нам, что будет.
Вот распался СССР — что было (будет) после его распада? Войны между осколками бывшего Советского Союза. Нужны доказательства? Они есть в истории.
Император умер в 323 году до н.э., и через несколько лет начались «войны диадохов», завершившиеся в 281 году до н.э. Полсотни лет после гибели империи шил сражения между бывшими соратниками и единоверцами.
Древняя Русь имела столицу в Киеве. Распад завершился съездом князей в Любече в 1097 году. Что стали потом делать удельные князья? Воевать друг с другом! Даже Киев был взят и разграблен дважды — в 1169 и 1203 годах. Кто с кем сражался? Свои — русы против русов!
Недавний распад Югославии ясно подтвердил эту тенденцию — после распада, отдельные осколки некогда бывшей единой страны начинают воевать друг с другом!
Так и с распадом СССР: не является вопросами «будет ли Россия воевать с Украиной», «будет ли Россия воевать с Белоруссией» и «будет ли Россия воевать с Казахстаном». Будет! Все эти войны произойдут в будущем, без сомнения. Почти 30 лет прошло со времени распада СССР — по историческим меркам, пора уже, уже можно готовиться к войнам и воевать по-настоящему.
История — это прошлое, которое указывает на будущее. И на основании знания прошлого можно прогнозировать будущее, как было сделано мной в 2005 году http://www.schemelinin.com/ussr.html, когда этнически расчеты позволили ясно показали, что большая война на территориях России. Украины и Белоруссии начнется примерно в 2015 году — так и случилось: в 2014 году началась война на юго-востоке Украины.
Константин Щемелинин, крымский писатель