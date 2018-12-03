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Годзиш в Германии. Но держит руку на пульсе

В состав официальной делегации вошли глава Архангельска Игорь Годзиш, депутат городской Думы Иван Воронцов, начальник отдела по внешним связям и туризму администрации города Елена Бубнович и ректор САФУ Елена Кудряшова. Побратимская дружба связывает столицу Поморья и немецкий Эмден уже 28 лет.

Вчера, 29 января, члены архангельской делегации посетили Университет прикладных наук Эмден/Леер, осмотрели лаборатории и кампус, обсудили с президентом Университета господином Герхардом Кройцем практикоориентированное сотрудничество университета и муниципалитета, его взаимодействие с бизнесом.

Принимающая сторона также организовала посещение цехов и индустриального парка «Фризия», завода Volkswagen и обсуждение городской политики в сфере экономического развития.

Сегодня делегация провела встречу с представителями Народного союза по уходу за воинскими захоронениями на кладбище советских военнопленных и посетила предприятие Enercon в городе Аурих, который так же, как и Эмден, расположен в земле Нижняя Саксония. Вечером состоится подписание протокола к Договору о побратимстве городов на 2019 год. Программа в рамках визита продолжится и завтра.

Находящийся в командировке глава Архангельска Игорь Годзиш владеет информацией о ситуации с поступившими в адрес школ города сообщениями с угрозой минирования и результатами обследования образовательных учреждений, которые показали отсутствие опасности для детей.

 

31 январь 11:41 | : Политика

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