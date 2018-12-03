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Ирина Чиркова: Отстреливать бездомных собак никому не дадим!

Депутат Архангельского областного Собрания Ирина Чиркова (фракция «Справедливая Россия»):

С наступлением 2019 года отстреливать или умерщвлять иным способом бездомных собак уже нельзя - это запретил принятый в декабре ФЗ «Об ответственном обращении с животными...». О том, какие изменения должны последовать в системе работы с безнадзорными и дикими животными в нашем регионе, мы обсудили с архангельскими и северодвинском зоозащитниками.

По информации областного ветнадзора, в последние два года на «осуществление функции по регулированию численности безнадзорных животных» выделялось почти по 19 млн рублей. На эти средства станции должны отлавливать бездомных собак и содержать их по полгода. На деле, как рассказывают зоозащитники, содержать так долго животных не выгодно, да и проверять реальную работу подразделений никто не торопится. Животные зачастую находятся на передержке больные и истощенные. Садизм, одним словом.

Новый закон предполагает, что станции должны быть заинтересованы в устройстве бездомных животных. Ведь убивать их нельзя, да и контроль со стороны общественности будет усилен. К тому же с 2020 года предусмотрен переход на принцип ОСВВ - «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», который предполагает и гуманное отношение к бродячим собакам, и их постепенное сокращение. Такая программа уже показала свой позитивный результат в Петербурге, Нижнем Новгороде, Вологде и др.

Самый простой выход в решении вопроса с бездомными животными, по мнению наших зоозащитников, - это не только скорейший переход на систему ОСВВ, но и введение обязательной регистрации всех домашних животных. Чтобы повысить ответственность граждан, которые заводят животных в своих домах.

Волонтеры озвучили ещё одну проблему - это работа с ранеными дикими животными, которым оказывается помощь в частных приютах. К примеру, в архангельскую «Мата-Мату» летом попал больной краснокнижный орёл, обитающий в южной полосе нашей страны. Однако ни Росприроднадзор, ни другие госорганы помощи в возвращении вылеченной (за средства благотворителей, кстати) птицы на волю не оказывают.

В результате разговора мы сформулировали главные региональные проблемы в теме гуманного обращения с животными. Ответственные структуры должны будут ответить, как они собираются эти проблемы решать. Вполне возможно, потребуется специальный региональный закон.  

30 январь 17:24 | : Политика

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