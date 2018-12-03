Урдома: Попытка диалога по экотехнопарку "Шиес". Как это было...

29 января в поселке Урдома Ленского района Архангельской области прошла встреча сторонников приоритетного межрегионального проекта «Экотехнопарк «Шиес» с инвесторами, проектантами и представителями областного правительства. На эту запланированную встречу в Урдомский Дом культуры пришли более 200 жителей района; свободных мест в зале практически не осталось.
Экотехнопарк «Шиес» – это предприятие, которое готово стать частью новой систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области. На встрече специалисты, инвесторы и местные активисты заявили о важности данного проекта для развития области, повышения уровня жизни жителей в регионе и особенно в Ленском районе; также речь зашла об ангажированности противников строительства.
Выступавшие сошлись во мнении, что создание экотехнопарка «Шиес» даст положительный эффект для экономики региона и будет полезно, в первую очередь, самим жителям Архангельской области.
Как отметил представитель инвестора, заместитель генерального директора ООО "Технопарк" Денис Синельников, экотехнопарк «Шиес» – это современный высокотехнологичный объект нового поколения по обращению с ТКО. Его открытие привлечет в регион инвестиции и откроет множество новых рабочих мест. Только в Ленском районе инвестор планирует обеспечить работой до 500 сотрудников предприятия со средней заработной платой в районе 44 тыс. руб. – это намного выше, чем в среднем по району.
По словам представителя компании, строительство экотехнопарка будет сопровождаться серьезным социальным бонусом и инвестициями в район. В планах инвестора – ремонт и модернизация объектов инфраструктуры, ЖКХ и медицинского обслуживания окружающих населенных пунктов. Компания «Технопарк» намерена вкладываться как в экологию региона, так и в социальные программы для северян, вследствие чего качество жизни местного населения значительно вырастет. Так, «Технопарк» уже финансирует важнейшую переправу в районе через реку Вычегда.
Также компания «Технопарк» будет принимать на работу в основном местных жителей. Всего инвестиции в социально-экономическое развитие Архангельской области в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Архангельской области составят 6 млрд рублей в течение трех лет, в том числе для Ленского района – 1,5 млрд, и эти цифры закреплены документально.
Заместитель генерального директора АО "Мосводоканал НИИпроект Георгий Перельштейн рассказал, что с августа до ноября 2018 года по заказу его организации на территории будущего Экотехнопарка «Шиес» проводились все необходимые инженерные замеры и изыскания.
«Полевые работы, которые проводились аккредитованными предприятиями Архангельской области, показали, что факторов, которые бы могли препятствовать возможной реализации проекта, не выявлено, - заявил представитель МосводоканалНИИпроекта.
В Урдоме также выступил министр природных ресурсов и ЛПК правительства Архангельской области Александр Ерулик, который отметил, что регион готовится перейти к цивилизованному сбору и утилизации отходов, рекультивации несанкционированных свалок, которые отравляют грунтовые воды.
Кстати, противники проекта попытались сорвать проведение мероприятия отключением электричества в поселке (при этом без света и тепла остались больница, школа, детский сад и другие социальные объекты, включая жилой сектор). Свою позицию и аргументы они выражали громкими нецензурными криками, однако помешать встрече им не удалось.
Жители Поморья приходят к пониманию того факта, что экотехнопарк «Шиес» – это не привычная свалка, а современный высокотехнологичный объект по обращению с ТКО нового поколения. Открытие экотехнопарка принесет в регион инвестиции, откроет множество новых рабочих мест, также рабочие места появятся в смежных и обеспечительных организациях. При этом само строительство повлечет за собой ремонт и коренную модернизацию объектов инфраструктуры, ЖКХ и учреждений здравоохранения и образования. А компания «Технопарк» будет намерена инвестировать в экологию региона и социальные программы для северян серьезные средства, сопоставимые с бюджетом областного центра – Архангельска. При этом и у ООО «Технопарк», и у Правительства Архангельской области единая цель: сохранить в целости для потомков окружающую среду на уникальной в плане экологии территории.
Состоявшаяся встреча наглядно продемонстрировала, что «Технопарк» готов к открытому диалогу с местными жителями, намерен действовать публично и конструктивно.