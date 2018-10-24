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Архангельский коммунист просит списать коммунальные долги региону

Депутат Леонид Таскаев, представляющий в Архангельском областном Собрании интересы КПРФ, обратился к ГАЗПРОМу с просьбой списать региону долги.

«Прошу провести проверку ресурсоснабжающей организации на предмет исполнения установленных законодательством и внутренними документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения Архангельской области, которая в силу истечения сроков исковой деятельности стала безнадежно к взысканию»

На эту оригинальную мысль его натолкнуло аналогичное обращение из Чеченской республики:

«Не смог остаться в стороне от кампании, организованной моими коллегами из других регионов, и отправил обращение на имя прокурора области об использовании положительного опыта прокуратуры Чеченской Республики. Жители Архангельской области не отстают в накоплении задолженности от остальной России по разным причинам и наряду с согражданами из Чеченской Республики заслуживают применения указанной практики, ведь в основе правовой системы Российской Федерации лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов между собой».

Наблюдатели от ИА RUSNORD скептически относятся к шансам депутатского заявления быть услышанным в Москве (о шансах Чечни на списание коммунальных долгов читайте в ближайшем выпуске Итогов недели), но, тем не менее, готовы вручить Леониду приз за шустрость.

24 январь 12:38 | : Политика / Экономика

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