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"А кобыле легче". Как жители Архангельской области отнеслись к переносу Арктического форума

В социальных сетях продолжаются жаркие дискуссии по поводу переноса Международного форума «Арктика –территория диалога» из Архангельская в Санкт-Петербург.

Кто-то считает это трагедией вселенского масштаба и проигрышем местной исполнительной власти.

Кто-то наоборот облегченно вздохнул, вспомнив все бытовые неудобство двухлетней давности – «нормально с собакой в центре города было не погулять».

Кому-то просто на все наплевать.

Одно из самых конспирологических мнений – они так отвлекают внимание гражданского общества от проблемы строительства мусорных полигонов.

Напомним, что представители областного правительства объясняют перенос объективными сложностями по размещению и обслуживанию такого количества гостей (уже более 4 000 заявок, когда изначально рассчитывали на 1 500).

Издание «Регион 29» провело опрос среди своих читателей – а как лично вы думаете по этому поводу? Вот результаты (приняли участие 195 человек):

  • более половины опрошенных — 98 человек (50,26 процента) — обидно за Архангельск;
  • вариант ответа «Вот и хорошо: меньше пафоса — меньше проблем» выбрали 57 человек (29,23 процента);
  • 34 опрошенным (17,44 процента) — вообще без разницы;
  • шестеро человек (3,08 процента) предпочли свой вариант.

Наиболее часто встречающиеся комментарии:

  • столица Севера не готова к приёму международных мероприятий;
  • «баба с возу — кобыле легче»;
  • «хорошо, что запретили форум».
21 январь 12:16 | : Политика / Экономика

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