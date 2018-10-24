"А кобыле легче". Как жители Архангельской области отнеслись к переносу Арктического форума

В социальных сетях продолжаются жаркие дискуссии по поводу переноса Международного форума «Арктика –территория диалога» из Архангельская в Санкт-Петербург.
Кто-то считает это трагедией вселенского масштаба и проигрышем местной исполнительной власти.
Кто-то наоборот облегченно вздохнул, вспомнив все бытовые неудобство двухлетней давности – «нормально с собакой в центре города было не погулять».
Кому-то просто на все наплевать.
Одно из самых конспирологических мнений – они так отвлекают внимание гражданского общества от проблемы строительства мусорных полигонов.
Напомним, что представители областного правительства объясняют перенос объективными сложностями по размещению и обслуживанию такого количества гостей (уже более 4 000 заявок, когда изначально рассчитывали на 1 500).
Издание «Регион 29» провело опрос среди своих читателей – а как лично вы думаете по этому поводу? Вот результаты (приняли участие 195 человек):
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