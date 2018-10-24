Острова разборок. Зачем дразнить общество Курилами?

У нас снова заговорили о передаче (возвращении?) Японии Курильских островов, аннексированных СССР в 1945 году в качестве трофея за победу во Второй мировой войне. Они к японцам тоже не за просто так попали – по Потсдамскому мирному договору как результат проигрыша в Русско-японской войне. Такая, видно, судьба…
Я ещё в школе был поражён, узнав, что между нашими странами до сих пор не подписан мирный договор. То есть, формально мы находимся в состоянии войны. Что очень опасно по рассказам моего отца, отслужившего до войны год на советско-японской границе (была такая по Амуру). Говорил, они по жестокости гестапо фору дадут… представляете?
И при этом мы к японцам относились с огромным сочувствием – бумажных журавликов девочке, умирающей от лучевой болезни, посылали (не помогло). А ещё с восхищением – их техника, особенно электроника, по определению считалась лучшей в мире. Да и вообще – по СССР ходили слухи о том, что японцы у нас скупили все топоры из-за одних только деревянных топорищ, ибо со своим лесом у них кисло. Вот такие рукодельники…
Сейчас вспоминаю, что из всех капиталистических стран Япония нам казалась наиболее социалистической… их даже американцы угнетали (Окинава). А уж Акира Курасава… практически наш режиссёр.
Наверное, поэтому, когда в Перестройку начались разговоры об изменении политической карты мира, вопрос о передаче четырёх Курильских островов Японии стоял одним из первых. На эту тему в КВНе начали шутить ещё в конце 80-х, обыгрывая «курил – не Курил». В 92-м по телевизионным делам попал на Камчатку. Завёл с местными разговор о передаче островов. Те возбудились – не надо им Курилы отдавать… делать там япошкам нечего… пусть нас забирают! Недавно переписывался с людьми оттуда, говорят, настроения мало изменились… представляю, какие на Сахалине.
Но это народные настроения. Что касается правительства, то до начала нулевых такая передача была вполне реальна. Лично мне в те годы казалось, что вопрос в размере отступных… никак в цене сойтись не могут.
Но вот пришёл другой президент, сразу объявивший себя собирателем земель русских. Японцы продолжают дуть в ту же дуду – без Курил никаких улучшений, никакого мирного договора. Наши в ответ сурово… да вот, из Итогов от 2 июля 2012 года о визите Дмитрия Медведева на Кунашир - Там же, как нарочно, ему был задан провокационный вопрос - что, не сдадим наши Курилы япошкам? Медведев на фоне мрачного Тихого океана (так по телевизору показали) ответил с таким же мрачным сарказмом в стиле - а ху-ху не хо-хо? Мол, так можно и всей Россией пробросаться, с какой стати. Тут вспоминается известная история с советским министром иностранных дел Громыко, заслужено получившего среди дипломатов прозвище «мистер Нет», которого спросили - почему СССР так держится за крошечные острова, когда другой земли девать некуда, вон, заросшая стоит? И получили в ответ - потому и стоит, что ни пяди своей не отдадим.
При любом другом вопросе такое жёсткое заявление тянуло бы на политическую сенсацию и серьёзное ухудшение двухсторонних отношений. Но только не с Курилами, по ходу, японцы сами не верят, что эти камни к ним когда-нибудь вернутся. Точнее, не верили…
Смотрите, как отвечает Дмитрий Песков, говорящий рот Путина, когда самому главе государства недосуг, о возможности такой передачи – Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил. О чем договорились Путин и Абэ? О том, что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел. Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения.
То есть, никаких уже «ху-ху не хо-хо», никаких стратегических интересов и урона государственного престижа, вопрос отдан на откуп самим курильчанам.
Кто такие эти курильчане? Мужественные люди, живущие не в самом комфортном климате при транспортной недоступности – один теплоходик с Сахалина два раза в неделю - и, соответственно, высокими ценами буквально на всё (логистика, ети её). Одно из немногих мест в России, где до сих пор сохраняется товарный дефицит – небогатые курильчане живут при голых стенах без обоев, которые там в дефиците. Предметом крутой роскоши считаются оконные стеклопакеты. Часто возникают проблемы с горючим… ну и так далее.
Лучше всего чувствуют себя тамошние военные – их зарплаты с учётом всех надбавок в среднем превышают 100 тысяч рублей даже у младших офицеров. Что касается штатских, то тут разные сведения. Кто-то пишет о психологии вахтовиков и перекати-поле, кто-то наоборот о патриотах своей курильской земли… всё зависит от политической ориентации каждого отдельного СМИ. Лично я судить не берусь, сам не побывав, вполне допускаю, что у местных сильна мотивация защитников последнего пограничного форпоста своей страны.
Впрочем, не исключаю, что в момент Икс, когда будет решаться вопрос покидать острова или оставаться под японцами, всё решит меркантильный интерес – какие условия предложит новая администрация. Каково живётся на остальной территории РФ, курильчане более-менее в курсе, так что есть, с чем сравнить.
А что им могут предложить? Ну, новые благоустроенные дома со всей упаковкой. Новые праворульные машины, допускаю, что бесплатно. Зарплаты японские. Но за это такую же пахоту… чтобы не развращать завезённых из Токио-Йокогамы специалистов. Потянут наши… да и захотят ли за любые деньги вкалывать по-японски? Вопрос.
Однако давайте смотреть реально. Чтобы передать кому-то иностранному даже кусочек своей скалы, где проживает парочка отшельников, но с российским гражданством, у Кремля должны быть очень серьёзные резоны. Типа изменения всей внешнеполитической и оборонной доктрины, вечный союз с самураями, а не ежеминутные интересы лишний раз позлить Вашингтон, уведя у него из-под носа старого дальневосточного союзника. Есть такие планы у Москвы? Сильно сомневаюсь.
Далее надо будет объяснить собственному народу, почему отдаём свою землю и за что. Например, поднять уровень жизни всех россиян в два раза минимум. Есть такие деньги у Токио? Тоже сомневаюсь.
А ещё нужно учесть, что жить двум народам вместе совсем иное, чем симпатизировать друг другу через пролив. Народы с разной внешностью, культурами, ментальностью, мозгами… вообще всё разное. Нужен обеим нашим странам очаг межнациональной напряжённости? Разве что ради новой, уже горячей войны и в без того не самом спокойном из мировых регионов, где разнимать влезет амбициозный полуторамиллиардный Китай.
По факту Кремль получает от подобной сделки один сплошной геморрой. Да и Япония не слишком много… разве что укрепление национального самосознания. Но так ли оно нужно на фоне перечисленных материальных потерь?
Понимают это в Токио? Уверен, что да… просто возврат Курил – стопроцентная фишка в устах любого нового премьер-министра, которые там регулярно меняются.
Тогда зачем это Путину? А он сам ничего не говорил… зато явно испытывает иезуитское удовольствие, наблюдая за возникшем от одной его недомолвки шухером.
Так что продолжаем вкушать суши и учим китайский… (последнее было шуткой).
Леонид Черток