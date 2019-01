Константин Щемелинин: Война в Украине на американский взгляд

А как на Западе видят войну на Украине? На Украине и в России думают, что понимают позицию Западного мира, но так ли это? Где можно найти и прочитать взвешенный взгляд на украинский конфликт? В западных СМИ? Конечно же, нет — СМИ ограничены редакционной политикой и интересами читателей.

В высказываниях западных политиков? Там тоже не все, ибо политики ограничены своей внутриполитической ситуацией и внешнеполитическими союзами.

Так где искать настоящий, истинный взгляд на конфликт на Украине со стороны Запада? Только в серьезных научных трудах, и лучше всего, искать не в научных статьях, а в солидных справочниках и энциклопедиях.

Вот, например, есть такая военная энциклопедия: «Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015. Fourth Edition», написанная Micheal Clodfelter и опубликованная в 2017 году в США. На 750 и 751 страницах в этой военной энциклопедии описана война на Украине.

Чтобы избежать разночтений при переводе, ниже будут даны отрывки из этой статьи на английском языке с моими пояснениями.

1) Заголовок статьи, посвященной конфликту на Украине таков: «Ukrainian Revolution and Civil war: 2013–». То есть, ученые на Западе считают, что следствием украинской революции 2013 года оказалась гражданская война!

Еще раз — американские ученые считают, что сейчас на Украине идет гражданская война!

Нет АТО, нет вторжения России, а есть гражданская война среди граждан самой Украины.

2) Началось все так: «Violence came to the Ukraine when, in November 2013, protesters, angered over the government’s orientation towards russia, rather than to the West, occupied the center of Kiev».

Примерный перевод фразы такой: «Насилие пришло на Украину, когда в ноябре 2013 года протестующие, возмущенные ориентацией правительства на Россию, а не на Запад, заняли центр Киева».

Как видно, началом насилия на Украине выступил именно Евромайдан в 2013 году! Не воссоединение Крыма с Россией, не провозглашение ХНР, ДНР и ЛНР, а именно протестующие на Евромайдане начали насилие на Украине.

3) Финальный акт Евромайдана описан так: «On February 22 the authoritarian pro–russian president, Victor Yanukovych, fled Kiev». Слово «fled» имеет значение «бежать, спасаться, убегать», то есть Президент Украины 22 февраля спасался бегством, естественно, от опасности, а не просто так куда-то поехал.

4) Воссоединение Крыма с Россией описано так: «Taking advantage of the turmoil, russian President Vladimir Putin sent 30,000 russian troops, including 5,000 Spetsnaz commandos, backed by pro–russian Crimean militiamen, to reoccupy the Crimean Peninsula, February 28–March 8, 2014. After the near bloodless annexation of the Crimea...»

Как видно, американцы уверены в том, что русские военнослужащие были поддержаны пророссийски настроенными крымскими милиционерами (то есть, ополченцами). Также ученые в США признают бескровность ситуации в Крыму. При этом о референдуме, на котором подавляющее число крымчан высказалось за воссоединение с Россией, не пишут ничего.

5) ДНР и ЛНР: «The fledgling pro–Western government in Kiev rapidly lost control of 10 cities in eastern and southern Ukraine, and secessionistminded militants, as well as russian orthodox religious extremists, proclaimed a People’s Republic of Donetsk».

Странно, но ученые в США ничего не знают от ЛНР, хотя о существовании ДНР им известно.

6) По поводу малазийского Боинга, упавшего на Донбассе: «After 2 more government aircraft were brought down by separatist groundfire, the rebels, on July 17, carried out their deadliest action yet, using a Russian Sa-11 Buk antiaircraft missile to destroy a Malaysian airliner near the village of Rozsypne, close to the Russian border, as it flew en route to Kuala Lumpur».

В гибели Боинга, по мнению ученых из США, виновны rebels, то есть «повстанцы, восставшие, мятежники». Данные о том, что Боинг мог быть сбит украинской армией, в рассматриваемой энциклопедии не приводятся.

7) По поводу вторжения российской армии в августе 2014 года (которого в реальности могло и не быть) в США пишут так: «On august 28 Russia edged ever closer to outright intervention when 1,000 russian “volunteers,” backed by self-propelled artillery, crossed the Ukrainian frontier in support of the secessionists».

Как видно, никакого вторжения регулярной российской армии, с точки зрения ученых из США в августе 2018 года не было, а была интервенция некой тысячи российских «добровольцев», вооруженных самоходной артиллерией.

8) Дальнейшие боевые события, вплоть перемирия «Минск-1» 5 сентября, описаны так: «Backed by this Russian incursion, the separatists undertook a counter-offensive. On august 31 they smashed a Ukrainian armored column near Ilovaysk, destroying 17 vehicles and killing 87 government soldiers. On September 1 russian artillery forced the withdrawal of Ukrainian forces from the Luhansk airport, thus ending the government siege of the city, which had cost 500 lives. another government force was surrounded by separatists in Ilovaysk in August, losing over 300 dead prior to the cease-fire secured on September 5».

Эта тысяча российских «добровольцев» трактуется учеными США как «Russian incursion», то есть «российское вторжение», а ведь известно, что за ДНР и ЛНР воевали и воюют множество граждан России.

Кроме того, неизвестно откуда взявшаяся российская артиллерия вынудила украинские войска уйти из Луганского аэропорта — «russian artillery forced the withdrawal of Ukrainian forces from the Luhansk airport». Откуда 1 сентября взялась эта российская артиллерия, ведь еще 31 августа они (русские «добровольцы» с артиллерией) разбили украинскую военную колонну под Иловайском – «they smashed a Ukrainian armored column near Ilovaysk»?

9) События под Дебальцево описаны без упоминания самого Дебальцево: «With the aid of their 3,000 Russian allies, the separatists finally recaptured the Donetsk airport in January 2015».

Ученые из США уверены в том, что три тысячи российских союзников помогали дончанам во взятии Донецкого аэропорта, но ни о какой регулярной российской армии американцы не пишут.

10) Обстрел Мариуполя описан так: «On January 24, 2015, rockets slammed into the Azov Sea port city of Mariupol, killing 27 and injuring 97».

Как видно, американские ученые не знают точно, кто обстрелял Мариуполь.

Самое главное это то, что ученые в США точно знают: сейчас на Украине идет гражданская война, которая началась с Украинской революции в 2013 году.

Константин Щемелинин, крымский писатель

