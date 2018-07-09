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Константин Щемелинин: Церковная война на Украине запросто перерастет в горячую

На Украине вскоре может начаться самая настоящая церковная война, которая приведет к расколу государства и общества. Эксперты говорят, что если она начнется, то гражданская война в Донбассе покажется «цветочками».

события, связанные с церковными трениями на Украине, являются следствием схватки между цивилизациями – западноевропейской и православной. Он напомнил, что в 2014 году, после победы Евромайдана, контроль над будущим Украины захватил Западный мир. Естественным следствием этого стало движение Украины в Европу, выразившееся в евроинтеграции, смене Дня Победы с 9 мая на 8 мая, тотальная украинизация и так далее

В этом же русле идут и церковные дела: вполне вероятно, что вторичной целью является объединение трех православных церквей на Украине - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП - в единую церковь, а первичной целью – подписание унии этой новой церкви с Римом, по примеру Украинской греко-католической церкви. После всего этого Украина станет готова к военному походу на ДНР, ЛНР, Крым и Кубань. Так как церковные дела – это все очень и очень серьезно: скорее всего, это прелюдия к большой войне с сотнями тысяч жертв за Украину (всю или ее большую часть.

Константин Щемелинин, крымский писатель

18 октябрь 07:27 | : Политика

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