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Туда, где куются губернаторы. Ненецкий автономный округ послал в Москву... женщину

Ненецкий автономный округ, где 9 сентября прошли выборы в окружное Собрание, а также губернатора, тоже решил поменять сенатора.

Сегодня ненецкие депутаты проголосовали за Римму Галушину, которая до этого работала омбудсвумен, защищая права детей в ненецкой тундре.

На этом посту она сменит Евгения Алексеева, который считается человеком Кошина.

Напомним, что и Игорь Кошин попал в губернаторское кресло из сенаторского, когда Москве в срочном порядке потребовалось убрать с этой позиции Игоря Федорова.

Напомним, что и Архангельское областное Собрание на первой же сессии нового созыва сменила в Совфеде Людмилу Кононову на Виктора Новожилова.

01 октябрь 13:18 | : Политика

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