Скрип Скрипалей, или Кто "опустил" российскую разведку?

Я думал, история с российским шпионом, которого чем-то там побрызгали в ресторане, расположенном в неизвестном доселе мировому сообществу районе британской столицы, заглохнет в течение недели. По причине своей неактуальности.
Откуда такое пренебрежение к инциденту, ставшему очередным поводом противостояния России со всем западным миром (а не только с Великобританией, на территории которой свои устраивают разборки со своими… тут бриттов понять можно)? Потому, что искренне считаю – страна имеет право расправляться со своими предателями, нанёсшими ущерб её национальным интересам (у каждой страны могут быть свои представления об этих интересах). Вон, Израиль по всему миру гоняется за теми, кто еврейский народ обидел… или похищает и вывозит на праведный суд, или на месте кончает. Все только этим восхищаются, пусть и не публично.
Если рассудить, то предавший разведчик опаснее любого изменившего родине учёного, от перебежчика вреда гораздо больше. Так, моего покойного тестя, офицера ГРУ, много лет проработавшего в солнечной Италии под крышей «Аэрофлота», в одночасье отозвали домой. К нему самому никаких претензий… но он был в одной линейке (ей-богу, не знаю, что это такое в контексте шпионской деятельности) с предателем Резуном, более известным под писательским псевдонимом Виктор Суворов («Ледокол», «Аквариум»). Типа, мог сдать, лучше самим убрать. А тут как раз афганская кампания… и поехал тесть военным прокурором провинции Герат со стороны шурави. Где он от всего сердца дарил особо несговорчивым вождям пуштунских племён роскошные халаты, они примеряли… а через недельку-другую загибались от неизвестной местной медицине кожной болезни. Чувствуете ассоциацию с инцидентом в Солсбери? То-то…
Впрочем, вполне допуская, что историю с Резуном мой Вольдемар Дмитриевич придумал специально для своей супруги, а убрали его с Запада за неуёмные вольности в сексуальной жизни, о коих он мне сам же и хвастался. А что, разведка – дело тонкое… все они немножко Джеймсы Бонды, хотя бы в этом.
Но вот со Скрипалями вышел явный перебор по информационному шуму.
Мой знакомый в социальной сети хвастается: «Жена за завтраком спросила – «дорогой, а кто такие эти скрипали?» - и тут я понял, что живу со святой женщиной!».
Впрочем, семейку Скрипалей по популярности отодвинули на второй информационный план Петров с Бошировым. Якобы чистильщики ГРУ, приехавшие в Англию зачищать всё, что не зачищено. Как, вам до сих пор незнакомы эти две фамилии? Значит, вы тоже из святых…
Их фотографии появляются чаще, чем голливудских звёзд первого эшелона… и чуть реже Путина с Шойгу. Фото якобы слило МИД, выдававшее агентам паспорта. Между тем, эти два упорно твердят, что они приезжали в Англию по делам бизнеса… ну и заодно отдохнуть. Неубиваемая легенда, особенно для деловых и влюблённых друг в друга секс-меньшинств… над этим, собственно, интернет и изгаляется.
Но уже прокол и именно с паспортами. У фирмы, в которой я работал на излёте 90-х, появилась возможность делать в МИДе синие служебные паспорта, понты по тем временам просто козырные, даже гаишники пасовали. Одно но, с ними заворачивали в любом иностранном посольстве при получении визы – «нам шпионы на отдыхе не нужны». Не думаю, что ситуация с тех времён изменилась. Так какого чёрта было сразу себя расшифровывать, если явились с секретной миссией?! Это даже не кинодопуск, а «Смерть шпиона Гадюкина» из «Денискиных рассказов».
Дальше – больше. В российских СМИ появляется сенсация с первоначальной ссылкой на сомнительный ресурс Insider – якобы найден человек, как две капли воды похожий на Боширова? Случается, и не только в кино… меня когда-то с Гребенщиковым путали (спьяну и при плохом освещении). Но тут всё дело с кем перепутать – по версии инсайд-журналистов, ликвидатор-неудачник Руслан Боширов никто иной, как ГЕРОЙ РОССИИ Анатолий Чепига. Вы, наверное, в курсе, за какие заслуги присваивается такое звание. Раньше надо было Льва Троцкого уконтрапупить… в наши дни минимум бен-Ладена. Дальше поползли слухи, что ресурсы, первыми опубликовавшие сенсацию, в срочном порядке сами её удаляют. То есть, всё очень серьёзно… вы понимаете?
Я далёк от мысли, что Герои, будь-то России или Советского Союза, какие-то особенные, скорее, попавшие в определённые жизненные обстоятельства и с честью из них вышедшие. Но то, что это очень твёрдые, уверенные в себе люди, хотя бы раз заглянувшие в глаза собственной смерти (с Сергеем Кириенко совсем особая история), это я знаю по своему первому тестю и его фронтовым друзьям. Так вот, я специально пересмотрел приснопамятное интервью Симонян с солсберскими горе-«туристами» - ничего и близко нет.
То есть, нас (общество) опять разводят, как тех кроликов из анекдотов про новых русских. Кто? Да свои же. Зачем? Тут могут быть варианты…
То, что у нашей внешней разведки есть подобные ликвидаторы, возможно даже в свободном полёте и без прикрытия, так это вполне нормально для тайной войны, которую ведёт любое государство, принимающее участие в Большой игре.
Но данные персонажи… Пока писал, выяснилось, что среди ГЕРОЕВ нет никакого Чепиги, очередная мистификация.
И тут мне становится обидно… да-да, за наших шпионов. Даже в моём диссидентском окружении этих кгбешников отличали от тех, что дома душили любое инакомыслие. Недавно, переключая каналы, случайно попал на «Мёртвый сезон»… и опять смотрел до конца. Понимаю Путина, который, по его словам, решил делать жизнь с Ладейникова (но где взять обаяние Баниониса?).
Не надо представлять этих людей суперменами, они товар штучный. Мой уже упомянутый тесть из ГРУ попал в систему из ракетного училища, куда его отправил отец на исправление. А в анкете стояло «сын крупного партийного работника республиканского значения», вербовщики и зацепились взглядом. Плюс проявились способности к изучению иностранных языков, что дремали в школе… так в Италию и попадают.
Тесть был хорошим, по-своему честным человеком со слабостями (известными). Но эти двое, что нам подсунули, настоящие клоуны. Вернее, такая их роль в спектакле. Но вот кто режиссёры? Если английские, то тогда понятен идиотизм происходящего – ниже опустить Россию с такими спецагентами просто невозможно, разве что дворников-таджиков заправить «новичком» и объяснить, как говорить на паспортном контроле в «Хитроу» - нихт ферштейн, моя мести.
Ну, а если кукловоды российские? Они отвлекают общество от чего-то более серьёзного… от пенсионной реформы? Ни черта не выйдет, она по накалу страстей затмит любую сирийскую войну. От очередной порции западных санкций? Кого они волнуют, кроме Дерипаски. Дальше моя фантазия уходит в такие дебри, из которых можно не выбраться.
Впрочем, в прогорающем по всем бюджетным статьям театре обычно и режиссёры соответствующие, и актёры – без слез не взглянешь.
Но за Исаева-Штирлица всё равно обидно… хорошо, что Лиознова не дожила.
Леонид Черток