Куда он денется. Красноборский район: Рудаков получил новый срок

На очередной сессии Совета депутатов МО «Краноборский муниципальный район» (Архангельская область) главой района вновь избран Владимир Рудаков.
Напомним, изначально было четыре претендента на высшую районную должность: действующий глава Владимир Рудаков, главы МО «Черевковское» Евгений Вяткин и МО «Алексеевское» Олег Козачёк, а также начальник районного управления образования Владимир Благодарёв… но буквально накануне Козачёк снялся с пробега.
24 августа конкурсная комиссия вынесла решение представить депутатскому корпусу Красноборского района две кандидатуры на эту должность: действующего главы Владимира Рудакова и начальника районного управления образования Владимира Благодарёва.
В итоге депутаты единогласно избрали Владимира Рудакова главой МО «Красноборский муниципальный район» на новый срок. Что и предсказывали наблюдатели.
Инаугурация главы Красноборского района состоится завтра 26 сентября.