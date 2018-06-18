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Куда он денется. Красноборский район: Рудаков получил новый срок

На очередной сессии Совета депутатов МО «Краноборский муниципальный район» (Архангельская область) главой района вновь избран Владимир Рудаков.

Напомним, изначально было четыре претендента на высшую районную должность: действующий глава Владимир Рудаков, главы МО «Черевковское» Евгений Вяткин и МО «Алексеевское» Олег Козачёк, а также начальник районного управления образования Владимир Благодарёв… но буквально накануне Козачёк снялся с пробега.

24 августа конкурсная комиссия вынесла решение представить депутатскому корпусу Красноборского района две кандидатуры на эту должность: действующего главы Владимира Рудакова и начальника районного управления образования Владимира Благодарёва.

В итоге депутаты единогласно избрали Владимира Рудакова главой МО «Красноборский муниципальный район» на новый срок. Что и предсказывали наблюдатели.

Инаугурация главы Красноборского района состоится завтра 26 сентября.

25 сентябрь 12:00 | : Политика

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