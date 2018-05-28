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Читайте в Итогах недели от 23 сентября 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Сирийский мираж – когда косоглазие и рукожопость становятся смертельно опасными;

- Дальневосточный конфуз – в Приморском крае вместо Микки Мауса нашелся… коммунист;

- И снова о пенсиях – неработающие пенсионеры смеются над работающими;

- Смешная сессия – оппозиция в Архангельском областном Собрании смирилась с положением дел.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/42339-itogi-nedeli-s-17-po-23-sentjabrja-2018-goda.html  

23 сентябрь 07:53 | : Политика / Экономика / Скандалы

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