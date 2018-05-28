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20-е сентября - время торговаться. Депутаты Архангельского областного Собрания изберут спикера и вице-спикеров

20 сентября, в четверг, в Архангельском областном Собрании пройдет, так называемая, установочная сессия. Что всегда бывает после прошедших выборов.

По традиции ее откроет самый возрастной депутат нынешнего созыва. На вскидку – это представитель «Единой России» Виталий Фортыгин… хотя могут быть и варианты.

Главная интрига первой сессии – выдвижение и утверждение председателя и двух вице-спикеров, которые и будут украшать президиум регионального Заксобрания весь 7 созыв.

До 9 сентября среди кандидатов на главный пост чаще всего звучала фамилия Екатерины Прокопьевой, недавно закончившей в Москве «президентские курсы» и удостоившейся группового фото с САМИМ. В качестве одного из вице- даже оппозиционные действующей власти политологи упоминали молодого единоросса Ивана Новикова, ранее руководившего департаментом информации в администрации области и показавшего вполне достойный результат в предвыборной гонке по 23-му одномандатному округу. Также ему прочат место председателя регионального политсовета ЕР, в связи с чем по редакциям независимых изданий уже рассылаются «подметные письма» с целью опорочить молодого перспективного политика.

Впрочем, неожиданные итоги голосования, когда «Единая Россия» с трудом берет чуть более половины мандатов, могут внести свои коррективы. Вполне вероятно, что оппозиция будет настаивать на двух своих представителях в роли вице-спикеров.

Напомним процедуру. Президиум Заксобрания избирается тайным голосованием на альтернативной основе. Кандидатуры вносятся как отдельными депутатами, так и депутатскими объединениями, но допускается и самовыдвижение. Кандидаты презентуют сами себя и отвечают на вопросы коллег в зале. После чего проводится тайное голосование, где победитель должен получить более половины голосов от присутствующих на сессии. 

Наблюдатели уже предвкушают большую закулисную торговлю…

17 сентябрь 14:16 | : Политика

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