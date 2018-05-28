Константин Щемелинин: Убийство Захарченко... Украина в предчувствии большой войны

Проанализируем два высказывания, которые ясно показывают, что Украина сейчас стоит на пороге полномасштабной войны.

Первое — слова официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, который заявил, что украинские силовики после убийства Главы ДНР Александра Захарченко начали готовить наступление. Причем, по словам Басурина, источники разведывательной информации ополченцев в штабах Операции объединенных сил и ОТГ "Восток" сообщили, что расчетная дата начала масштабного наступления Украины — это 14 сентября.

Второе — соболезнования Президента России Владимира Путина, озаглавленные «Родным и близким Александра Захарченко, главы Донецкой Народной Республики. Жителям Донбасса» и опубликованные 31 августа 2018 года. Вот две цитаты: «Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока...» и еще «...всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами».

Картина получается такой:

1) ДНР — это непризнанное в мире государство, но Кремль на этом не акцентирует внимание, опуская в заголовке слово «непризнанное». Только из этого можно сделать вывод, что до признания Россией ДНР (и ЛНР тоже) осталось совсем чуть-чуть: решение о политическом признании ДНР и ЛНР в Кремле, скорее всего, уже принято и в ближайшее время будет реализовано.

2) 14 сентября, по словам Басурина, ВСУ пойдут в полномасштабное наступление — это значит, что большая война уже близко, и Россия в этом конфликте, по словам Владимира Путина, будет поддерживать ДНР.

В общем, картина получается аналогичной тому, что произошло в Южной Осетии в августе 2008 года, когда РФ провела операцию по принуждению Грузии к миру — точно также, если большая война разгорится на Донбассе, Россия проведет операцию по принуждению Украины к миру. Итогами той операции, в 2008 году, стали разгром грузинской армии и признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, поэтому. По принципу аналогии, в случае вспышки крупномасштабного насилия на Донбассе, Москва также разгромит армию Украины, после чего может признать ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Отличия боев 2008 года в Грузии от возможных боев в ближайшем будущем на Украине заключены в масштабе — ВСУ гораздо сильнее тогдашней армии Грузии, поэтому Москве придется задействовать гораздо большие силы, чем тогда: на фронте в Донбассе армия Украины располагает порядка 120 тыс. солдат, имеющим на вооружении сотни танков и мощную артиллерию. Силы ДНР примерно в 3-4 раза меньше, вот почему для решения задачи разгрома ВСУ Москва вынуждена использовать не менее 50-60 тыс. своих солдат (а это размер одной армии), хотя более реальным выглядит использование 100-200 тыс. солдат МО РФ. У России есть эти силы — на конец сентября 2018 года запланированы учения «Восток-2018», в которых планируется принять участие 300 тыс. российских воинов и тысяч единиц боевой техники.

Опыт сирийских боев ясно показывает Москве, что ее Вооруженные Силы являются отличным инструментом для победы, поэтому сейчас Кремль вряд ли будет сомневаться и колебаться.

Разгром ВСУ, осуществленный войсками МО РФ, откроет перед ДНР и ЛНР большие стратегические перспективы: избежать выхода войск ДНР и ЛНР на границы Донецкой и Луганской областей ВСУ уже не смогут, а вот дальше — дальше как решит фортуна, хотя, в случае удачного стечения обстоятельств, армии ДНР и ЛНР вполне могут взять под контроль всю огромную территорию Новороссии от Харькова до Одессы. Киев взять войска восставшего Донбасса без помощи Москвы не смогут, но не факт, что такой помощи жители Донецка и Луганска не получат.

После окончания данного этапа конфликта между западной и православной цивилизациями, РФ вполне может признать ДНР и ЛНР в их реальных границах, а они, в результате успешной войны, могут многократно превысить границы Донецкой и Луганской областей.

Военная история говорит, что разгром армии — это гибель 10-20% от численности ее солдат, поэтому итогом возможного конфликта на Украине может стать гибель 10-25 тыс. военнослужащих ВСУ, а значит, со стороны Донбасса и России погибнет порядка 3-10 тыс. воинов.

Такое вот будущее открывается после гибели главы ДНР — не факт, что произойдет именно так, но таково предчувствие большой войны на Украине, базирующееся на анализе высказываний должностных лиц и прошлой истории.

P.S. Разбор причин и потенциальных заказчиков устранения главы ДНР Захарченко читайте в следующем выпуске Итогов недели от Леонида Чертока.

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог