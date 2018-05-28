Забродившая "Изабелла". Почему Молдавии в тягость суверенитет?

Давно не писал про Молдавию.

Не потому, что не хотел, повода не было. Эта бедная сельскохозяйственная страна, с проблемным Приднестровьем и цыганистым населением, почти совсем исчезла из новостных лент.

Впечатление было, что там всё наладилось. Чуть менее двух лет назад к власти пришёл демократическим путём (то есть, через выборы, а не переворот) левый социалист Игорь Додон. Ещё не коммунист, но ярый противник вхождения в Румынию, старой мечты всех молдавских правых реакционеров.

Тогда Додон воспринимался в России, как фруктово-овощной Трамп, столько на него возлагалось надежд. По крайней мере, российское телевидение всё именно так преподносило. Ну, когда ещё в современной истории нашего отечественного ТВ только что избранный глава вполне суверенного и всеми признанного государства (не путать с непризнанными) в свой триумфальный вечер выходил на связь со студией всем поднадоевшего теледолдона Соловьёва и чуть ли не присягает на верность Путину?

Нам подарок? Скорее, предостережение местным недругам – смотрите, шпана, кто у меня «крыша».

Тут надо вспомнить, что разрыв между победителем и его оппонентом во втором туре, бывшем министром обороны Майей Санду (женщина на таком посту по-модному, по-европейски) был всего 6 %. Вот для наглядности – 53 на 47. То есть, симпатии нации при средней явке (велик процент тех, кто «никому не верю, все проходимцы») разделились почти пополам. За Додона голосовали те, кто разуверился и в проекте «Великая Румыния» и в скорейшей евроинтеграции. За даму, демонстративно плохо говорящую по-русски, отдали свои голоса, кто мечтает гастарбайтором в Европу. И не только в Португалию, где плюнешь на улице – обязательно на ботинок молдаванину попадёшь. Что ж, обычный расклад для общества, где нет единой политической доминанты – сейчас одни ломят, а через четыре года другие. Так же и США живут, которые сами с усами… не то, что Молдова.

Я с самого начала скептически отнёсся к восторгам наших карликовых политиков и пикейных жилетов телеэкрана в отношении этого Додона. И фамилия как-то подозрительно рифмуется, и реальных возможностей с гулькин… это место. Молдавия давно интегрировалась в западный мир самым доступным и надёжным образом – там практически в каждой семье есть кормилец, кто евро из-за бугра присылает. Впрочем, обязательно есть и такой, кто шлёт рубли… вот только войти в состав России Молдавии не предлагают и вряд ли предложат. Что же касается Приднестровья, перед которым у Москвы есть свои обязательства, то оно давно привыкла к сомнительному статусу непризнанности и даже находит в нём свои плюсы.

И вот началось - В воскресенье тысячи манифестантов в течение всего дня проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. Акцию организовали партии "Платформа "Достоинство и правда", "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы.

Это они так День независимости празднуют.

С чего вдруг? А с того – ожидания опять не оправдались. И виновным считается правительство во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. А ожидания были на полную и скорейшую евроинтеграцию, эту известную мантру последнего двадцатилетия.

Да-да, понимаю ваше удивление. Но это нормальный демократический изгиб, когда президент пророссийский, а премьер – прозападный. При удачном раскладе, может приносит неплохие дивиденды – один сосёт из России, другой из Брюсселя. Но для этого не только рабочие губы нужно иметь, но и светлые головы.

Не просто пошумели и разошлись, вплоть до стычек с полицией, у молдаван есть такой опыт. Со своим национальным колоритом - Протестующие скандировали: "Долой правительство", "Долой мафию", "Воров в тюрьму". Несколько десятков молодых людей играли на барабанах и дудках, били по кастрюлям и тазам, скандируя "Так звучит демократия!". Выкрики манифестантов заглушал военный оркестр. Короче, почти «Трембита», помните такую советскую кинокомедию?

Только это уже было, было. Молдавские волнения нулевых некоторые наши перебздевшие политологи сравнивали с украинским майданом и с грузинской революцией роз. Однако молдавские оппозиционеры из тех, кто действительно хотел радикальных перемен, лишь вздыхали - «Мамалыга, хотя тоже кукуруза, но не попкорн - она не взрывается».

Это национальный диагноз. Мало кто сегодня помнит, что в 89-ом году уличные беспорядки в Кишинёве проходили по тбилисскому сценарию. И ответ властей был не менее жесткий, чем в Грузии, разве что, без трупов обошлось. Всё руками милиции… а руководил молдавским МВД товарищ по фамилии Воронин, ставший через несколько лет президентом независимой Республики Молдовы. В какой другой бывшей советской республике мог произойти такой карьерный взлёт у вчерашнего душителя гражданских свобод? Разве что в РФ… и то сомневаюсь.

Всё-таки молдаване пытаются доказать, что они способны на многое. Если не на вооружённое сопротивление, то на масштабный мирный протест, способный всколыхнуть не только кишинёвские вузы, но ПТУ Бендер (это я утрирую). Однако, хоть в этот раз на центральную площадь города вышли одновременно и правые и левые радикалы, ничего майданистого у них объективно не получилось.

А всё из-за идеологической неразберихи.

Правые, понятное дело, протестуют под флагами Евросоюза. Но, если им вдруг удастся взять власть, нынешнее правительство тоже выйдет под такими же флагами. Так кто против кого борется… больше похоже не на идеологическое противостояние, а на бандитские рамсы.

Кстати, значительная часть нынешней Демократической партии Молдовы (они относят себя к левоцентристам) — перебежчики из компартии. Что не мешает официальным представителям Молдавии в ООН требовать принятия антироссийских резолюций, а министру просвещения Молдовы («левоцентристке») на митинге по случаю Дня независимости республики призывать гостей «отдать должное своей румынской идентичности».

Вот где главная молдавская засада – движение унионистов. Это, пожалуй, единственная из республик бывшего СССР, значительная часть населения которой стремится к потере независимости – влиться в Румынию. Последняя, кстати, неоднократно подтверждала, что не претендует на территорию Приднестровья и готова обсуждать дальнейшую судьбу Гагаузии – автономии на юге Молдавии, населенной гагаузами, тюркоязычным православным народом. А эти позиции, как раз, устраивают Кремль. Так что возможны варианты.

Только мне кажется, что и на этот раз забродившая «Изабелла» просто скиснет. Такой народ…

Леонид Черток