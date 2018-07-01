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А не надо административно правонарушать! Ответ УМВД РФ по Архангельской области партии "Родина"

Сегодня на нашем сайте мы разместили материал «Это же полицейский произвол!», жалоба АРО партии «Родина» на действия областных чиновников и силовых структур в горячую предвыборную пору.

В соответствии с редакционным принципом ИА RUSNORD предоставлять слово всем сторонам конфликта, публикуем ответ на претензии от УМВД России по Архангельской области:

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, 30 августа около 16.00 в районе дома 57 по пр. Троицкий сотрудниками полиции был выявлен факт проведения публичного мероприятия в виде одиночного пикета с использованием легковозводимой сборно-разборной конструкции в поддержку кандидата в депутаты Архангельской городской думы двадцать седьмого созыва.

Согласно имеющимся данным уведомление о проведении данного публичного мероприятия в указанном месте не было согласовано в установленном порядке (организатор публичного мероприятия не уведомил администрацию города о принятии или не принятии их мотивированного предложения о переносе места или времени проведения публичного мероприятия).

Таким образом, в действиях организатора пикета усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации публичного мероприятия). В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. 

P.S. Комментарий кандидата от партии "Родина" Михаила Силантьева:

Вот уведомления, которые мы подаем в мэрию еженедельно. Указанный адрес в нем присутствует. Так что ответ со ссылкой о незаконности смехотворен! К тому же речь идёт о спланированной полицейской операции, в ходе которой была остановлена работа около десятка пунктов раздачи газет партии Родина во всех округах города. Жалоба на противоправные действия полиции уже почти подготовлена и скоро отправится в Избирком. Там и будем разбираться!

 

31 август 14:48 | : Политика

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