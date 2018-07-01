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"Это же полицейский произвол!". Архангельская "Родина" жалуется на давление со стороны власти

Архангельское региональное отделение партии «Родина» жалуется на произвол властей за 10 дней до начала осеннего голосования.

30 августа по всему городу началось массовое нарушение закона о выборах правоохранителями областного центра! 

Как многие Архангелогородцы уже заметили - на всех крупных оживлённых местах города появились агитационные палатки партии "Родина", в которых можно получить информацию о работе партии и взять агитационную продукцию. Все места размещения этих палаток согласованы с мэрией областного центра и действуют строго в рамках закона "О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ" и закона "О выборах". Все эти агитационные пункты работали спокойно уже третью неделю подряд до этого дня.

30 августа (четверг) под предлогом незаконности работы агитационных пунктов и незаконной агитации на территории города, сразу по всему городу - представителями полиции, работа этих агитационных пунктов Родины была  неожиданно пресечена - к нашим агитаторам одновременно во всём городе подъехали сотрудники полиции и потребовали убрать эти конструкции и прекратить раздачу газет партии Родина. 

Спустя несколько часов - после окончания трудового дня - представители полиции признали, что никаких претензий у них к партии Родина нет и быть не могло, а их вмешательство и незаконный запрет выборной агитации не имеет под собой никакого основания.

Что заставило сотрудников полиции нарушить закон? По-видимому, они исполняют указания своих непосредственных руководителей - которые по всему явно нарушают выборное законодательство и мешают проводить законные и санкционированные властями города мирные действия по агитации граждан за нашу партию! Все эти действия начались после того, как партия Родина подала заявку на проведение митинга против повышения тарифов и подключилось к областной акции по сбору подписей против превращения региона в свалку столичных отходов! Мэрия отказала в проведении этого митинга заявив, что на всех предложенных площадках у них уже есть заявления от различных псевдо-организаций на проведение увеселительных мероприятий. Мы подали заявку повторно - теперь уже на 7 сентября и намерены добиваться проведения этого митинга. Но именно это и испугало чиновников и подчинённых им полицейских, которые позволили втянуть себя в политическую компанию, нагло нарушив все законы страны! 

В ближайшее время юристы партии Родина планируют подать жалобу в областную избирательную комиссию на действия городской полиции, нарушающей законодательство о выборах! Скорее всего это будет прецедент - подобного в РФ ещё не бывало - чтобы полиция выступила ответчиком в качестве нарушителя законодательства!  

31 август 11:09 | : Политика / Скандалы

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