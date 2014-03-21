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Неотправленное письмо. Сенатор Добрынин приглашал сенатора Маккейна в Архангельск

Уважаемый мистер Маккейн,

Я знаю вашу автобиографию и поэтому несмотря на ваши взгляды и высказывания продолжаю вас уважать. И вы имеете большее моральное право чем глобальные мировые фигуры и политики быть противником войны.

Меня смущает даже не то что вы говорите о моей стране, и здесь я предсказуемо с вами не согласен.

Меня удивляет ваша агрессивная риторика .

Невзирая на это, я уверен, что люди с таким боевым прошлым должны быть не ястребами, а голубями мира.

Я родился через девять лет после того, как вы были сбиты советской ракетой под Ханоем и через три года после того, как вас выпустили из вьетнамского плена.

Я также как и вы пошел по стопам отца, только вы на флот, а я занялся юриспруденцией, хотя мой отец — полковник советской милиции хотел, чтобы я ловил преступников.

В 1986 году вы стали сенатором от Аризоны, я тогда не знал о ней так как учился в четвертом классе советской школы, очень боялся президента Рейгана и того, что он начнет ядерную войну.

В 2011 я стал сенатором от Архангельской области, которая находится на русском Севере и, как и штат Аризона, начинается с литеры «А».

Недавно вы назвали мою Россию «автозаправкой, маскирующейся под страну». Это не так. Даже если вам кажется, что это так.

Я с удовольствием приглашаю вас в гости, не обязательно в Москву, приезжайте в Архангельск. Вы поймете, что здесь тоже живут люди. Да, они отличаются от вас, но они точно также как и вы любят свою страну и защищают ее интересы именно так, как они их понимают. Также, как и вы защищаете интересы своей. Но для того, чтобы это понять надо приехать.

Иначе через совсем немного времени после взаимных ультимативных заявлений какой-нибудь школьник в Аризоне или Архангельске, Москве или Вашингтоне начнет кого-то бояться и ждать начала ядерной войны.

Да, кстати, переводчик нам в беседе не понадобится.

Не расценивайте это письмо как нравоучение вам. Это невозможно в силу разницы в возрасте.

Приезжайте, но только не в Москву, а в Архангельск. Приезжайте просто поговорить.

Поговорим, посмотрите, и, может, что-то измениться.

Константин Добрынин, сенатор.

21 марта 2014 года

P.S. Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа в Аризоне он неоперабельного рака… так и не узнав о приглашении в Архангельск.

26 август 09:07 | : Политика

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