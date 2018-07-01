Читайте в Итогах недели от 26 августа 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Масоны, Сталин, Виктор Цой – теории заговора снимают ответственность за происходящее;
- Украденное детство – выпускники сиротских домов пополняют панель, тюрьмы и наркопритоны;
- Просчёты и отчёты – шансы «Единой России» на осенних выборах в Архангельской области глазами политологов и реалистов.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/42098-itogi-nedeli-s-20-po-26-avgusta-2018-goda.html