Губернатор Орлов проверил ядерный щит Родины на надежность и социальность

О путешествии архангельского губернатора на самую отдаленную точку региона, имеющую статус МО, рассказывает издание «Регион 29»:

Губернатор Архангельской области возложил цветы к монументу «Создатели ядерного щита России» в посёлке Белушья Губа.

В основе памятника — образ четырёх новоземельских скал, оплавленных взрывами. На каждой из стел отражены годы проведения испытаний, а их торцы украшены горельефами с изображением испытателей: лётчика, военного моряка, горняка и учёного.

Глава региона посетил и социалные объекты: центр семейного отдыха «Сто капитанов», два детских сада и среднюю школу, а также школу детского творчества «Семицветик» и спорткомплекс «Арктика».

На Новой Земле размещены два детских сада — ведомственный и муниципальный. Дошкольное учреждение Министерства обороны РФ посещают 66 детей старшего возраста. Муниципальный детский сад — более 40 малышей от трёх до семи лет. Большинство детей вместе с родителями проводят лето на большой земле, поэтому сейчас группы пустуют. Но проблема нехватки мест в детских садах на Новой Земле стоит достаточно остро, в очереди — свыше 170 малышей.

Как рассказал глава муниципального образования «Новая Земля» Жиганша Мусин, три дополнительные группы кратковременного пребывания на 45 мест для детей от 5 до 7 лет открыты в школе детского творчества «Семицветик». Это частично поможет решить вопрос с организацией досуга части дошкольников, но потребность в строительстве новых дошкольных учреждений сохраняется.

Как подчеркнул Игорь Орлов, решать задачу необходимо с учётом создания современного пространства, соответствующего всем санитарным нормам и правилам.

Правительство Архангельской области направило в Министерство обороны России предложения об передаче ведомственных детского сада и общежития в муниципальную собственность и организации на их базе нового дошкольного учреждения. Это позволило бы создать дополнительно 110 мест для детей.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Игорь Орлов побывал в школе № 150, сейчас основное здание школы находится на ремонте, который планируют закончить к концу 2018 года.

На период ремонта обучение будет проходить в помещениях общежития Министерства обороны РФ. Временные классы оборудованы современной мебелью и необходимой техникой.

Глава региона посетил местный Дом офицеров. Здесь расположен центр семейного отдыха «Сто капитанов», который организует культурный досуг и обеспечивает население посёлка бытовыми услугами: библиотека, зрительный зал, кафе, бильярдная и спортивный уголок.

Игорь Орлов поручил региональному министерству культуры обеспечить библиотеку новыми изданиями, а подарил комплект книг.

Губернатор оценил возможности спорткомплекса «Арктика», где созданы все условия для занятий физкультурой и спортом для военнослужащих Центрального полигона. Спортобъект оборудован 25-метровым бассейном с технологией очистки воды ультрафиолетом, современным тренажёрным комплексом, реабилитационным центром и медицинским кабинетом. Днём здесь занимаются военнослужащие, а вечером — все жители посёлка.