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"Единая Россия" - начало кампании? Ночью по центру Архангельска шатался медведь

Сообщение в группе «Жесть Поморья»:

Единая дежурно-диспетчерская служба Архангельска сообщает, что сигнал о появлении в центре города лесного гостя, поступил в 3.37. В 5.15 медведь был обезврежен.

По мнению экспертов, в связи жаркой и засушливой погодой в лесах наблюдается дефицит привычного для зверей корма, что и заставляет диких животных заходить в поселки и города.

- По системе «112» в Единую дежурно-диспетчерскую службу Архангельска сигнал поступил в 3.37 утра. Сообщалось, что по ул. Воскресенская в сторону набережной движется медведь. При этом уже была информация о двух пострадавших. Сведения немедленно были переданы во все экстренные службы. Наряд полиции на автомобиле организовал сопровождение зверя, выехали и сотрудники областной службы спасения. Было принято решение о ликвидации зверя, поскольку он представлял опасность для жизни и здоровья людей. Сотрудниками полиции медведь был ликвидирован в районе ресторана «Паратовъ». В 5:15 на место выехала поисково-спасательная группа Городской службы спасения на автомобиле ГАЗ – фургон для транспортировки зверя в специализированную пожарно-спасательную часть им. В. М. Петрова, которая располагается на ул. Ленина. В настоящее время информация направлена в охотуправление, которое и должно забрать тело медведя, - рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Анатолий Бызов, дежуривший сегодня ночью.

Двое пострадавших от встречи с диким зверем в скорую помощь или службу спасения не обращались.

Городской центр гражданской защиты населения убедительно просит горожан проявлять благоразумие: в случае встречи с диким зверем не пытаться делать селфи или контактировать с животным, при первой же возможность сообщить имеющуюся информацию по тел. 112.

Наблюдатели высказывают предположение, что таким оригинальным образом местная «Единая Россия» начала свою предвыборную кампанию… но забыла поставить в известность соответствующие службы.

Также напомним, что этим летом в столицу Поморья уже заходил лось. Политологи до сих пор не сошлись во мнении, какую из политических партий представлял Сохатый…

10 август 10:41 | : Политика / Происшествия

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