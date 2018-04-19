Национальный рейтинг мэров: Игорь Годзиш – на 58 месте из 88

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 года.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш в этом исследовании – на 58-й позиции из 88.

Настоящее исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав, кроме того, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов. Именно анкеты являются основным источником, на основании которого выстраиваются таблицы исследования, формулируются тексты его аналитической части.

Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение о работе того или иного мэра, по согласованию с редакцией ЦИК «Рейтинг», получали такую возможность. Следует иметь в виду, что издатели периодически предоставляют слово и тем экспертам, позиция которых противоречит общим выводам исследования. Порой в рейтинге одновременно высказываются эксперты, представляющие прямо противоположные мнения. Подобная практика является осознанной и позволяет публично представить максимально широкий спектр мнений экспертного сообщества. При этом эксперты, высказывают своё мнение в «Национальном рейтинге» не зная итоговых результатов исследования.

В случае с городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) в «Национальном рейтинге мэров» делается акцент на отношении к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов. Хотя, безусловно, не всегда экспертам удается отделить местную и региональную повестку от федеральной.

Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса мэра («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток – один из экспертов данного рейтинга:

- Лето – время передышки для назначенного мэра Архангельска. Главные испытания для него начинаются зимой в связи с особенностями местного климата. Что только не обрушилось на голову Игоря Годзиша в связи с халтурной работой «Плесецкого дорожного управления», выигравшего подряд на уборку столицы региона. К чести градоначальника, он никого не сдавал и не «переводил стрелки», но просил дать ПДУ срок на исправление, в противном случае контракт с ними будет пересмотрен.

Летом не снег, летом грязь. В отсутствие дождей — это грязь, которую оставляют после себя архангелогородцы в местах отдыха, особенно пляжного. И сами же на неё жалуются. Как в известной басне: «не лучше ль на себя, кума, оборотиться».

Впрочем, уже давно ясно — все сразу довольными никогда не будут. Например, кто-то радуется строительству парка, приспособленного под нужды людей с ограниченными возможностями, а кто-то уже негодует по поводу вырубленных под этот проект деревьев. У каждого свой стереотип идеального мэра. Игорю Годзишу в этом смысле труднее предшественников – он первый назначенный мэр, соответственно, к нему предвзятое отношение со стороны населения.

Еще одна болевая точка поморской столицы – «Водоканал» (актуально в период июльской потной жары), который постоянно прорывает, и ежедневно один из районов сидит обезвоженный. С трудом найденный концессионер на проверку оказался несостоятельным, депутаты настроены оставить муниципальное предприятие на балансе города. Но надо смотреть правде в глаза – тащить такую ношу городскому бюджету очень накладно. Во-первых, огромные долги, которые никто не обнулит. Во-вторых, инвестиции в ремонт сетей, иначе Архангельск так и будет сидеть с высохшими унитазами. А спрос с главы города, как же иначе.

Что касается политики. Архангельскую область, как и всю страну, «колбасит» от повышения пенсионного возраста: если депутаты «за», то народ «против». Последние очень хотят высказаться, но в самом центре, а не там, где им предлагают. Годзиш сказал на это: «Не хочу, чтобы в Архангельске происходили гиперреволюции». Сказал обтекаемо, без конкретики, имея в виду как бы всех протестантов. А вот личное отношение к пенсионной реформе? Здесь он, похоже, заложник своей партийности (угадайте с трёх раз, какой). Я ему как-то на встрече задавал вопрос, что первично: интересы города или партийная дисциплина? Он тогда только тяжело вздохнул… может, имеет смысл в этой части пересмотреть что-то глобально?

Еще над мэром «дамокловым мечом» висит дело его советника Ивана Кузнецова, которого он защищает в интервью. Если коротко, там речь о мошенничестве в переделе рекламного рынка областной столицы, а именно — наружной рекламы. И вряд ли Годзиш вообще в курсе, что в нём происходит. Для местных бизнес-элит он был, есть и уже ясно, что останется чужаком (не только по северодвинскому происхождению, но и как «царёвый слуга»), его до таких дел просто не допускают. Но что интересно, передела не произошло, а внешний вид города портят бессистемно натыканные рекламные щиты. В Москве это называется «визуальный мусор», он давно выметен.

В целом же судьба и карьера Годзиша как мэра процентов на 90 зависит от положения губернатора Игоря Орлова. Подобных амбиций архангельский градоначальник не имеет (сам признался), в любой момент морально готов к возвращению в родную для него энергетику. С таким настроем действительно легче жить.