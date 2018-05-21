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АРО ЛДПР - чиновникам областной администрации: Верните людям мосты, а не слова

Координатор АРО ЛДПР Игорь Арсентьев:

«Вопрос транспортной доступности районного центра Шенкурского района касается абсолютно каждого его жителя. Это и оформление пособий, получение пенсии в банке, посещение больницы и т. д. Весной в период паводка стоимость переправы легкового автомобиля достигает 400 рублей. 

Для многих жителей окрестных деревень эта цифра просто неподъемна. При этом районная власть вместо того, чтобы самым серьезным образом поставить этот вопрос на областном уровне, пытается обратить весь негатив населения в сторону предприятия, занимающегося организацией переправы через реку Вага на круглогодичной основе.

Безусловно, ни о каком строительстве моста в ближайшей перспективе и речи быть не может. Однако, подобные проблемы, еще совсем недавно стоявшие перед жителями труднодоступных северных районов, все-таки удалось решить. Для этого нужно надлежащим образом оформить и перевести в областную собственность все участки трассы и подъездные пути к реке и дальше волевым решением областного правительства возложить ответственность за их содержание на областной «Автодор».

Но почему-то только сейчас — за 2 месяца до выборов в Архангельское областное Собрание депутатов — областной министр транспорта и глава Архавтодора развернули чертежи на берегу Ваги. И резюмировали, что бесплатной переправы не будет еще минимум 1,5 года. Очередное долгосрочное предвыборное обещание, которое потом можно будет и не выполнять?!

В этой связи у меня есть предложение, что до тех пор, пока вопрос с оформлением бесплатной переправы не будет решен окончательно, предусмотреть субсидию из областного бюджета на компенсацию затрат предприятия-перевозчика, которая позволит уменьшить стоимость переправы для каждого жителя района. Да, это нагрузка на областной бюджет, но когда стоит вопрос о конституционном праве каждого гражданина РФ на свободу передвижения, эти затраты будут вполне обоснованы».

 

24 июль 08:57 | : Политика / Экономика

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