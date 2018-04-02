"Что депутаты нам готовят?". Тутов и Беднов о происках Госдумы

Правительство России и Госдума преподносит народу все новые сюрпризы: предстоящая пенсионная реформа, суть которой – повышение возраста выхода на пенсию, рост налоговой нагрузки на бизнес, а, значит, и ценовой – на массового потребителя… Как водится, все делается якобы «для блага народа», штатные пропагандисты договорились до того, что более поздний выход на пенсию, оказывается… продлевает молодость. Проблему нехватки денег в федеральной казне снова собираются решать за счет народа. Об этом рассуждают архангельский писатель Александра Тутов и журналист Анатолий Беднов. Потому что только реагирование общества как-то может повлиять на ситуацию.

Александр Тутов: - Ситуацию можно охарактеризовать известной пословицей «Вот тебе бабушка и Юрьев день», а точнее – июльев день, потому что ряд законов вступают в действие с 1 июля. Будут шерстить банковские карты… Потом жуткий закон по сбору грибов и ягод, позволяющий выкупать участки леса разным толстосумам. Именно в этом его опасность.

Анатолий Беднов: - При этом сами налоговики утверждают, что в массовом порядке перечисления денег с карты на карту облагаться НДФЛ не будут – нет технических возможностей уследить за всеми передвижениями денежных средств. Ну, так наверняка будут какие-то «точечные» акции, как это у нас водится: нужно за что-то зацепить человека, начнут искать «левые» доходы. Например, сын отцу или матери, или родители сыну перевели деньги на карту – доход, заплати с него налог или счет арестуем. Или будут списывать автоматически с любых поступлений. А пока эти копейки будут взыскивать в бюджет, мимо бюджета по-прежнему будут течь миллиарды.

А.Т.: - Или если кто-то вернул долг, а ты не сможешь этого доказать – взыщут тринадцать процентов с этой суммы. Интересно, а у шефов «Газпрома» или «Роснефти» тоже будут все счета проверять и брать эту сумму? Или у чиновников, у которых денег больше, чем они могут официально заработать, у прокуроров, судей, имеющих огромные особняки? А то опять будут доить корову, у которой уже давно молока не осталось.

Еще с 1 июля – повышение тарифов на услуги ЖКХ. То есть зарплаты не растут, пенсии не растут, а тарифы растут. С пенсиями вообще получается интересно. На Севере выходили на пенсию раньше на пять лет – это останется?

А.Б.: - Вроде хотят сделать возраст выхода на пенсию меньше, чем в остальной России…

А.Т.: - Еще одна тема: люди стали говорить, что лучше получать «черную зарплату», потому что до пенсии дожить очень проблематично. Зачем копить к пенсии, если ты все равно таких денег никогда не увидишь? Лучше их сейчас на что-то полезное израсходовать.

Были проведены подсчеты: если нам совсем отказаться от Пенсионного фонда, не платить туда налог, то ты заработаешь денег для себя гораздо больше, чем будущая пенсия. Потому что все твои выплаты в Пенсионный фонд будут компенсированы только если ты доживешь до 150 лет. Я это сам подсчитал.

В большинстве стран деньги тех, кто не дожил до пенсии, переходят к его семье. У нас же этого не происходит, деньги просто исчезают.

Меня очень забавляет фраза, когда мне начинают рассказывать, что в России мало работоспособного населения, пенсионеров становится все больше. Но если взять наш Архангельск и многие другие города – рабочих мест-то нет, молодым некуда устроиться. То есть работать негде, а нам пытаются доказывать, что работать некому. Создайте рабочие места в большом количестве. И если все будут хорошо зарабатывать, то они смогут помогать и старшему поколению.

Конечно, некоторые энергичные товарищи сохраняются и в 65 лет. Это зависит от генетических и прочих факторов. Но это не очень высокий процент людей, тем более в условиях нашей жизни с разваленными здравоохранением и социальной сферой, с вечными попытками заработать денег, выкрутиться из кредитов, заплатить налоги, оплатить услуги ЖКХ…

А.Б.: - Не забудем еще и экологическую обстановку во многих регионах.

А.Т.: - Повышение пенсионного возраста отрубает от «Единой России» тот электорат, который больше всего за нее голосует. И вообще большинство тех, кто ходит на выборы – пенсионеры.

А.Б.: - Законодатели рубят под собой сук.

А.Т.: - У нас самые массовые выступления были, когда попытались пенсионеров лишить северных льгот. А если государство не поддерживает народ, то и поддержка народом государства падает. Большинство людей трудоспособного возраста, которые могут служить в армии, в случае чрезвычайных обстоятельств могут просто не пойти воевать: зачем мы пойдем сражаться за государство, которое лишило нас нормального здравоохранения, образования, социальной политики?

А.Б.: - Михаил Делягин пишет: эта политика – путь к развалу государства.

А.Т.: - Когда людям не дают возможности выбора, государство начинает шататься. Сегодня на выборах в областное Собрание одномандатник, если он идет не от партии, должен собрать более тысячи подписей. А это сегодня сделать очень проблематично: во-первых, железные двери, домофоны. Во-вторых, подписи могут забраковать.

А.Б.: - Тем более, когда выборы превращают в профанацию. Например, праймериз, о которых трубят на всех углах. Если раньше голоса избирателей скупали в основном на досрочном голосовании, теперь это делается на предварительных партийных выборах. Называют и суммы: двести, пятьсот, семьсот рублей. Притом технологии весьма изощренные и давно отработанные. Еще 18 лет назад на досрочных выборах в областное Собрание я наблюдал такую картину: на избирательный участок идут бомжеватого вида мужички, берут бюллетени, ставят галочки, опускают в урну, а по выходе гордо заявляют: «Я голосовал за кандидата А».

Разумеется, делают это не бесплатно. Когда же ящик вскрыли, оказалось, что все галочки поставлены за кандидата Б. Один претендент собрал нужное число голосов, другой скомпрометирован.

А.Т.: - Люди все-таки надеются, что пенсия поможет им продержаться. А на самом деле повышение возраста выхода на пенсию приведет только к росту безработицы.

А.Б.: - Так оно и произойдет, как бы ни говорили о том, что не допустят трудовой дискриминации пожилых людей. В реальности людей предпенсионного возраста на работу принимают неохотно.

А.Т.: - Если берут, то дворниками, уборщиками, продавцами, санитарками в больницах. Потому что у нас практически не осталось живых предприятий.

Так давайте восстанавливайте предприятия, восстанавливайте систему здравоохранения, Смешно говорить: у нас нет денег, поэтому мы решили увеличить пенсионный возраст. На самом деле денег в виде пенсионных взносов поступает много. Выходит, они где-то кем-то украдены? Огромные зарплаты у топ-менеджеров корпораций.

А.Б.: - Опять же сошлюсь на Делягина: повышение пенсионного возраста происходит вместо введения прогрессивного подоходного налога с богатых.

А.Т.: - Сколько наших денег находится в США, куда переводят деньги от нашего правительства в Стабфонде вместо того, чтобы вкладывать их в развитие нашей экономики?

Пенсионную тему будут использовать все оппозиционные партии. И жалкие потуги пропагандистов по телевизору не могут объяснить внятно, почему повышают пенсионный возраст. Потому что логического объяснения этому не существует. Массовых выступлений пока не происходит, потому что внимание отвлечено Чемпионатом мира по футболу. Но соревнования не бесконечны.

А.Б.: - Закон собираются принимать осенью, тогда и следует ожидать протестной волны.

А.Т.: - Я прогнозирую два варианта: либо принятие этого закона и мощные народные выступления, которые могут сильно ударить по государству, либо президент отклонит этот закон, как и ряд вышеуказанных.