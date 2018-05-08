Ольга Епифанова: "Ненцы просто не доживут до пенсии". А евреи?

Государственная Дума рассмотрит вопрос о нераспространении новой пенсионной реформа на коренные малочисленные народы Севера. Лоббировать их интересы решила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, представляющая в российском парламенте (в том числе) интересы Архангельской области.

С такой просьбой к ней обратился президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков. И вот, что услышал в ответ:

«Готовы собрать круглый стол, но вы, Ледков, — самый главный, ответственный. На этой неделе мы об этом поговорим». (ТАСС)

Напомним, сейчас северяне (и приравненные к ним) выходят на пенсию в 55 и 50 (мужчины и женщины соответственно). В новом варианте сроки изменятся на 60 и 58.

Наблюдатели предполагают, что противники этого варианта пенсионной реформы будут мотивировать свою позицию тем, что представители коренных малых народов вообще живут меньше людей с Большой земли.

Однако им непонятно, будет ли такая льгота распространяться на представителей других национальностей, проживающих в тех же климатических условиях – русских, украинцев, армян, евреев и т.д.