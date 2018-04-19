"А будет еще интересней!". "Вольное дело" об итогах предварительного голосования "Единой России" в Архангельской области

Участники Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» высказались по поводу прошедшего в Архангельской области предварительного голосования партии «Единая Россия».

Николай Прокофьев (АРХСВОБОДА):

- Итоги праймериз Единой России "не спешат официально обнародовать" по одной причине - они позорны. Более того!! Только 2 (!!!) клиента из "списка Андроида" выиграли пЕдРо-праймериз (часть текста запикана). И то, благодаря угрозам, подкупу, адм-давлению и криминальным схемам. Остальные, не смотря на вышеуказанное, провалились. Выборы 2018 обещают быть интересными.

Илья Азовский (ЭХО СЕВЕРА):

Праймериз, или по-русски предварительное голосование – нормальная демократическая процедура. То, что «Единая Россия» вообще эту движуху развела, вызывает уважение.

Причём со всех сторон. С одной стороны – это реально позволяет сделать процесс выдвижения не кулуарным, а с другой – фактическое начало избирательной кампании – отличный пиар-ход.

Странно, что другие партии подобное не практикуют. Ведь, положа руку на сердце, никто из нас не может точно рассказать о том, по какому принципу происходит выдвижение в ЛДПР, КПРФ, у эсэров и, тем более, в «Родине». В итоге мы наблюдаем всяческую политическую экзотику – типа Гусейн Алиев от «Родины» (вот она твоя родина, сынок).

И, естественно, это порождает дискредитацию все политической системы. Ибо, понятно, за что Алиев полюбился «Родине». Неясно за сколько, но ясно, за что. К вопросу «за сколько» – задорого.

В «Единой России» процесс максимально сделали публичным и формально никто не может обвинить партию за то, что якобы там кто-то, где-то, в чем-то «шкуру развел».

Что касается итогов. Приятно порадовал провал таких мега-богатых людей как фактический владелец Тралфлота, мурманчанин Заплатин. Административный ресурс, раздачи продпайков ветеранам тралфлота, деньги, влияние – всё было пущено на победу. Итог: провал.

Значит ли это, что не все решают деньги? Отчасти. А отчасти это пример того, что с людьми нельзя как с быдлом – просто и технологично нельзя. К людям надо ходить и с ними надо говорить. Хотя бы показываться.

Поделом.

Климов просел в Коноше, Моисеев на южной окраине Архангельска. Богатые тоже плачут.

Но на Сульфате победил магнат, на левобережье финдиректор ТГК-2. Так что тенденция неподкупности есть, но очень зыбкая.

Что ещё из противных трендов показали праймериз? Чужие (или политическая лимитА) продолжают оккупировать область, наши города и районы.

Вслед за чужими в исполнительной власти, пошло их проникновение в депутатский корпус – мурманчанин Заплатин, ярославец из ТГК-2 – далеко не полный список тех, кто собрался с иноземной пропиской «украсить» местный депутатский корпус.

Они идут, что осчастливить жителей Архангельской области? Вопрос глупый и риторический по сути.

Что касается группировок. Ясно, что это провал тех, кто составлял и двигал список Андронова – провал повсюду, в том числе и заплатинский провал (директор Тралфлота приближенный Августейшей семьи), пролёт списка «Севмаша» в Северодвинске и катастрофически низкая явка в городе Корабелов.

Губернаторский пул скромен – их всего двое: замгубернатора Прокопьева с помощью административного ресурса выигравшая праймериз, фактически удалив из списка конкурентов. И Иван Новиков.

Двое. Вроде как видимый отчетливо провал. Но…

Неважно, как голосуют и неважно даже кто проходит в депутаты. Важно кто, кому, как и за сколько присягнет, став уже депутатом.

Совершенно очевидно, что большое количество бюджетников, победивших на праймериз сделают свое дело – им деваться будет некуда: кто платит. Тот и танцует даму. В этом смысле всякие директора школ главврачи больниц, соцработники, просто партийные общественники в депутатах – это вред. Ибо они всегда прильнут и будут смотреть в рот исполнительной власти.

Впрочем, и бизнесмен-депутат – это тоже в России не есть хорошо. Поскольку экономика кривая. В стране, где бизнес может называться бизнесом и получать доход в основном на господрядах, депутат с мандатом – это вечно зависимый и глубоко несчастный человек.

Порадовала победа Ваге Самвеловича Петросяна. Даже те, кто обычно критикует всё и вся, сходятся во мнении, что на данный момент в области - это наиболее эффективный и адекватный менеджер. К тому же, он руководитель аэропорта. Это не то же самое, что владелец торговой сети. Успешная работа аэропортов и авиации в целом – это для народа благо.

Андрей Рудалев (БЕЛОМОРКАНАЛ):

Что обсуждать несуществующее?.. Не было предварительного голосования. Нас только хотели в его реальности убедить. Были разговоры, пересуды, посулы, но все это в какой-то другой реальности, даже не параллельной, а постыдной. Пусть уфологии или охотники за йети исследуют это иноземное. Кинули кости, свора бросилась их обгладывать, вернее стать претендентом на обгладывание…Уже давно есть разделение «мы» (общество) и «они»; воля и места не столь отдаленные, в которых и пребывает их «разум». Пребывает в душном и темном подполье, из которого они все норовят выползти на свет Божий. На праймериз маются люди или их грешные души, там раздаются их стоны и скрип зубовный – раскаленные сковороды на подходе. Жаль их всех, страдают, но сами летят на этот огонь, себя им и винить. Не было никакого голосования, нас хотели убедить в этом, поэтому и разыгрывали эту странную мистерию по ту сторону добра и зла или попросту – базарное торжище. Люди сжигали свои души, а на этом пепле и дымовом смрадном облаке силились найти очертания своей судьбы, снискать себе выгоду. Душа висит на нитке, а они все думают о прибытке - если перефразировать бессмертную фразу одного из героев фильма «Брат».

Мнение Леонида Чертока (RUSNORD) вы узнаете из завтрашнего выпуска Итогов недели.