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"Единая Россия" называет явку на праймериз в 11% рекордной. Наблюдатели посмеиваются

Явка на предварительное голосование «Единой России» составила рекордные, по словам ее функционеров, 11,14%.  

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в интервью ТАСС обратил внимание, что такие высокие показатели наблюдаются впервые в истории предварительного голосования, до этого они до 10 не дотягивали.  

Напомним, процедура партийного праймериз проводится под выборы среди членов и сторонников одной партии, чтобы выявить наиболее достойных. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах: Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе.

В 12 региональных столицах (Майкопе, Якутске, Кызыле, Абакане, Красноярске, Архангельске, Белгороде, Волгограде, Новгороде, Рязани, Екатеринбурге, Тюмени) пройдут выборы городских представительных органов власти. В Абакане, Хабаровске и Томске состоятся выборы глав городов.

P.S. От редакции ИА RUSNORD: Наши наблюдатели смеются в кулачок. Разбор архангельских полетов читайте в следующем выпуске Итогов недели от Леонида Черток.

04 июнь 11:44 | : Политика

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