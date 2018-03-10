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"Я сделал свой выбор, а вы?". Игорь Скубенко проголосовал на праймериз «Единой России»

3 июня глава Северодвинска Игорь Скубенко проголосовал на участке, расположенном в местной школе № 13, за кандидатов в Архангельское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия».  

Свой выбор глава города корабелов сделал в 10:30 утра.

В интервью журналистам Игорь Скубенко сообщил, что проявил гражданскую позицию не только как руководитель муниципалитета, но и как действующий член партии «Единая Россия».

- Я пришёл на участок, потому что мне не всё равно, как будет развиваться Северодвинск, Поморье и вся Россия. От сильных депутатов зависит качество работы регионального парламента и характер взаимодействия депутатского корпуса с муниципальными властями, - подчеркнул глава города.

Он добавил, что состав нового созыва областного Собрания, выборы в которое пройдут в сентябре 2018 года, сократится, поэтому в ряды народных избранников должны войти самые сильные и достойные кандидаты.

- «Праймериз» - своего рода внутренняя тренировка грядущих сентябрьских выборов. Партия проверяет степень доверия к её представителям со стороны народонаселения. Конечно, мы не ждём такой же явки, как 18 марта 2018 года, но я уверен, что многие наши жители не пройдут мимо этого важного политического события, - сказал Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска обратил внимание - новому депутатскому корпусу предстоит серьезная работа: парламентарии должны взять на заметку и приступить к реализации всех тезисов курса, заданного Президентом РФ Владимиром Путиным.  

- Надеюсь, горожане примут участие в «праймериз» и сделают свой выбор за того или иного кандидата от нашей партии, - заключил глава города корабелов. 

03 июнь 11:35 | : Политика

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