В четверг не отлучаться! На следующей неделе Путин может позвонить губернатору Орлову

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 7 июня может обратиться напрямую к губернаторам и членам правительства по конференц-связи для того, чтобы задать вопрос или дать какое-то поручение. В связи с этим, чиновникам рекомендовали "не уходить в отпуска" и быть на рабочих местах. ОБ этом сегодня сообщает ряд федеральных СМИ с ссылкой на собственные кремлевские источники.

При этом всех глав регионов просили быть на связи, не уходить в отпуск, не отлучаться во время всего прямого эфира. "Частично могу подтвердить", - сказал на эту тему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня. Она начнется в 12 часов по Москве, ее будут транслировать центральные телеканалы. Обычно россияне сообщают главе государства о своих проблемах и просят его вмешаться. Зачастую это единственный способ найти решение… да и просто любимое шоу.

Хотя давно ходят слухи о том, что действие заранее срежиссировано, а с контактерами президента проводится предварительная работа.





