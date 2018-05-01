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Как в Третьем рейхе: Депутат-единоросс поставил вопрос - зачем инсультнику жить?

Неоднозначное заявление о ситуации в системе городского здравоохранения сделал депутат городской Думы Екатеринбурга (фракция «Единая Россия») Николай Косарев. Народный избранник откровенно высказался на тему помощи недоношенным младенцам и людям, пережившим инсульт.

«Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие супер современные дела. Но часто эти супер современные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет «Давайте деньги соберем, окажем помощь», – заявил Косарев.

На прямой вопрос, нужно ли прекратить помощь таким младенцам, депутат пояснил, что во всем должна быть мера.

«Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1,2 группы, они лежачие часто, – рассказал депутат. – Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо».

(по материалам издания «Эхо Москвы»)

29 май 14:54 | : Политика / Скандалы

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