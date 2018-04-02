Как жить в Архангельской области? Размышления депутата

В канун выборов Областного собрания на Архангельском телевидении в программе «Эксперт» представители трех парламентских партий постарались ответить на непростые вопросы о том, как сделать жизнь избирателей региона сносной.

КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР представили свое видение важных социальных проблем. А вот партия власти от участия в дискуссии отказалась. Почему? Ведь все предлагаемые в программе вопросы лежали в федеральной плоскости, а именно партия власти сегодня формирует федеральную повестку. На мой взгляд, именно эта «вертикаль» должна нам предлагать пути решения проблем, а мы - оппозиция - должны эти предложения рассматривать как основополагающие, а если они нам покажутся слабыми, выдвигать альтернативные решения.

Но Единая Россия, судя по всему, пуста идеями, поэтому и решила в канун выборов просто выяснить, с чем собирается идти на выборы оппозиция.

В Указе Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» перед региональными властями ставится немало задач, выполнение которых потребует управленческого мастерства. И это тоже повод поискать идеи у оппозиции.

Ну, что ж, пользуйтесь, не жалко. Главное же в другом – чтобы людям действительно жить у нас в Архангельской области стало получше.

Для Архангельска актуальной остается проблема качественного жилья. Президент поставил задачу увеличить ввод такового кратно. Сможем ли исполнить указ Президента? По существующим в регионе реалиям – сомнительно.

Пока именно в строительстве жилья больше запретов и регулировок, чем в строительстве прочих объектов. На мой взгляд, надо начать с того, что разрешить строить жилье на любых земельных участках, а не только полученных через аукцион. Надо, чтобы муниципалитеты не строили (это у них получается плохо), а покупали готовые объекты. При этом изменить нынешний конкурсный подход, когда побеждает самый дешевый вариант. Необходим баланс цена-качество.

Надо искать и строить новые варианты сотрудничества государства и бизнеса. Создать такие отношения, когда государство или муниципальная власть делают социальный заказ на строительство жилья по определенным параметрам, гарантируют покупку этого жилья по определенным ценам. Тогда бизнес предложит под эту цену соответствующие проекты. То же самое надо делать при строительстве социальных объектов: детсадов, школ и больниц.

Будет в регионе жилье и работа с зарплатой выше средней, мы сумеем сохранить самое главное для любой территории – человеческий потенциал. Молодежь не побежит из Архангельска, если здесь сможет найти хороший заработок, обеспечить себя и семью. Естественно, что такие вещи, как образование, здравоохранение, доступность спортивных и культурных объектов тоже играют немаловажную роль.

Может ли Архангельск улучшить что-то в этих сферах? К сожалению, у нас в регионе здравоохранение выведено из-под управления местных властей. На образование выделяются целевые субсидии, другими средствами на финансирование образования муниципалитеты не обладают.

Количественно увеличить финансирование невозможно, можно говорить о качественном улучшении или увеличении эффективности. А для этого у муниципалитетов должны быть стимулы, а их нет. Как только местный бюджет изыскивает резервы и увеличивает собственные доходы, так он сразу отлучается от получения субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов.

Изменить ситуацию можно, только изменив отношение к местному самоуправлению. Все функции, возложенные на местные власти, должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования. Все расходы должны быть отнормированы. Сэкономленные средства должны оставаться в местном бюджете.

Местные власти сами должны решать, куда направить дополнительные средства на строительство парка или на грант ТОСам. Самоуправление должно стать независимым, свободным и как можно точно соответствовать нормам Европейской хартии о местном самоуправлении, ратифицированной Российской Федерацией. Вот тогда управление станет эффективным, и сможет улучшать и образование, и здравоохранение, и спорт.

Конечно, сохранить численность населения области можно и за счет

увеличения рождаемости или разработав Программу по народосбережению. Президент, кстати, такие задачи ставит.

На мой взгляд, стимулирование рождаемости было бы эффективнее, если бы пособие выдавали не за рождение первого ребенка, как сейчас, а за рождение третьего ребенка, но в гораздо большем размере. Стимулирование рождения первенца дало результат на первом этапе, сейчас эффективность снизилась. И семьи, у которых уже есть два ребенка, решаться на третьего гораздо быстрее, чем те, в которых пока нет детей.

О необходимости народосбережения писал еще Ломоносов. Но давайте задумаемся, а где в Архангельской области будут работать новые люди. А если еще и пенсионный возраст будет увеличен, рост безработицы нам гарантирован.

Да-да, вы подумали об эффективности экономики, ее развитии. Увы. Точек экономического роста у нас в Архангельской области практически нет. Поэтому создание в регионе комфортной среды для жизни задача не из легких.

Нельзя отрывать среду для жизни от прочих параметров, таких как уровень жизни, черта бедности, качество жизни. Сделать прекрасные парки, дороги, инфраструктуру при нищем населении – будет ли такое считаться комфортом? Конечно, нет.

Поэтому и начинать надо с Человека. С достойной зарплаты, жилья, образования, медицины. Тогда и не встанет вопрос о демографии, переселении в столицу и непривлекательности Севера как такового.

Владимир Карпов, депутат Архангельского горсовета («Справедливая Россия»)

(фото с сайта vtambove.ru)