Шли корабли в Архангельск

Ровно 84 года назад в порт Архангельска пришел первый союзный арктический конвой «Дервиш». Это событие стало символом единства антигитлеровской коалиции и ключевым эпизодом нашей истории. За годы войны по северному маршруту в СССР было доставлено 4 миллиона тонн стратегических грузов, что стало существенным вкладом в Победу над нацизмом.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский о значимости этого события:

- Ценой огромного мужества моряков и усилий союзников через суровые арктические моря в страну прибывали самолеты, танки, продовольствие, лекарства и все необходимое для фронта. Ежегодно 31 августа мы чтим память участников этих конвоев – и военных, и гражданских, отдавших жизнь ради будущего.

Важно не терять историческую правду о подвиге северных конвоев и передавать эту память молодежи. Наш долг – рассказывать о героизме участников тех событий и сохранять уважение к Великой Победе народа, отстоявшего свободу для всей Европы.