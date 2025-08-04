Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Шли корабли в Архангельск

Ровно 84 года назад в порт Архангельска пришел первый союзный арктический конвой «Дервиш». Это событие стало символом единства антигитлеровской коалиции и ключевым эпизодом нашей истории. За годы войны по северному маршруту в СССР было доставлено 4 миллиона тонн стратегических грузов, что стало существенным вкладом в Победу над нацизмом.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский о значимости этого события:

- Ценой огромного мужества моряков и усилий союзников через суровые арктические моря в страну прибывали самолеты, танки, продовольствие, лекарства и все необходимое для фронта. Ежегодно 31 августа мы чтим память участников этих конвоев – и военных, и гражданских, отдавших жизнь ради будущего.

Важно не терять историческую правду о подвиге северных конвоев и передавать эту память молодежи. Наш долг – рассказывать о героизме участников тех событий и сохранять уважение к Великой Победе народа, отстоявшего свободу для всей Европы.

31 август 10:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Так ли страшен борщевик? Размышления архангельского фермера
Счетная палата нашла недочеты в документации при строительстве социальных объектов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (369)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20