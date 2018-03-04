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Политологи: Любимица архангельской публики Ольга Бузова распространяет... импотенцию

Об этом предупреждают сразу несколько федеральных изданию, намекая на то, что данная певица выполняет важную функцию дебилизации подрастающего поколения и отвлечения молодежи от политических процессов.

«На рестораны, салоны, криптовалюты Бузовой в дополнение к ее безостановочной шоубиз-деятельности обратил внимание портал URA.ru. «Последствия ее раскрутки на общественно-политическом поле очевидны — очередное «доказательство» политической импотенции нового поколения, - заявил сайту президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. - «Лучше занимайтесь клоунадами и шоу и не лезьте в политику».

Политологи подозревают, что в данном случае Бузова за что-то отомстила руководительнице проекта «Дом-2» (откуда и пошла ее личная известность) Ксении Собчак, рассчитывавшей именно на голоса молодых избирателей.

Парадоксально, но часть экспертов видят в акциях Бузовой начало ее самостоятельного политического пути - Певица может стать более популярным политиком среди молодежи, ведь она любима юным поколением в регионах, а это явно перебивает немногочисленную золотую молодежь.

Впрочем, бытует и другое мнение: Политолог Аббас Галлямов утверждает, что такие персонажи, как Ольга, хороши для того, чтобы держать политическое поле под контролем. Несмотря на кажущуюся дистанцию от политики. Эксперты отмечают, что власти, раскручивая Бузову с помощью сомнительных инициатив, могут отбить у думающей части электората желание лезть в политику.

Напомним, что во время апрельского выступления «звезды» в Архангельске экзальтированные поклонники Бузовой чуть было не передавили друг друга.

07 май 14:13 | : Политика / Культура

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