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Птенца гнезда Михальчукова. Позор нарьянмарской журналистики плагиатор Михин объявился в Забайкальском крае

В редакцию ИА RUSNORD пришло письмо из далекого Забайкалья:

Это письмо пишет Вам фотокорреспондент газеты "Северная правда" Симонов Иван Фадеевич. Газета выходит в Каларском районе, селе Чара (сейчас в Новой Чаре) Забайкальского края с 1940 года. Наша газета считается одной из старейших в крае. Коллектив небольшой, трудностей хватает через край, одним словом - выживаем как можем. А почему я Вам пишу? Да дело в том, что с 1 апреля 2018 года к нам в редакцию приехал работ хорошо Вам знакомый журналист, о ком Вы написали в материале "Тень над тундрой, или Что нужно Михальчуку в Заполярье?", т.е. о Михин Андрей Витальевич.

 Сейчас он заключил с администрацией муниципального района "Каларский район" контракт на четыре года. Но беда в том, что на страницах нашей газеты, он вместе со своей женой, Ларисой, также продолжает заниматься плагиатством: на страницах нашей газеты материалы и информация о Ямало-Ненецком округе -  в изобилии. Мы ему всё это предъявили, выложили все имеющиеся факты о его нечистоплотности, но он как "кремень". Всё то, о чем Вы написали в материале "Тень над тундрой, или Что нужно Михальчуку в Заполярье?" он считает, что это - ложь. Я поэтому поводу уже ходил в прокуратуру, в ФСБ, в администрацию района, т.е. сейчас все понимают, какая "птичка" залетела в Каларский район, и они по своим каналам будут прощупывать трудовую биографию новоиспечённого редактора…

Напомним, что птенцы гнезда Михальчукова периодически всплывают в криминальных сводках. Так, бывший политтехнолог Ильи Филипповича и его тёзка Илья Митькин арестован и препровожден в СИЗО г. Владивостока, его ждёт суд по обвинению в преступлениях коррупционного характера. У ещё одного Ильи из той же компашки, Ковалева, когда-то работавшего в должности советника при Тамерлане Тайсаеве, прошлым летом проведены обыски в рабочем кабинете.

Как хорошо, что для нас вся эта гниль осталась в прошлом.

Коллектив редакции ИА RUSNORD желает забайкальским журналистам стойкости и мужества в борьбе с пришельцами.

03 май 12:54 | : Политика / Скандалы

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