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Читайте в Итогах недели от 29 апреля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Армянская эйфория – влияние на Ереван Москве придётся делить с Вашингтоном и Парижем;

- На арене снова Дуров – Telegram умывает власть по полной программе;

- Санкции нашего здоровья – Толстой и Лисовский в истории с лекарствами выставили себя полными дебилами;

- Американизмы архангельской глубинки – за что голодает мать ученика Урдомской школы. 

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41120-itogi-nedeli-s-23-po-29-aprelya-2018-goda-sleduyuschie-itogi-vyydut-20-maya.html

29 апрель 08:12 | : Политика / Экономика / Скандалы

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