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"Ильич 5-го занят". Навальнятам в Архангельске поставили шлагбаум

Городская администрация столицы региона отказала сторонникам оппозиционного политика Алексея Навального в предоставлении места для проведения митинга 5 мая.

Так называемые «навальнята» (намек на юный возраст) хотели собраться у памятника Ленину в центре города, но получили отказ с формулировкой «именно в этот день здесь облагораживают территории с использованием специальной техники».

Отметим, что каменный Ильич – традиционно место проведения всех политических тусовок. 22 апреля здесь группа сторонников КПСС тихо-мирно отметила день рождения рулевого революции. Впрочем, заявку необольшевики не подавали и громких лозунгов не выкрикивали.

На этот раз сторонникам Навального даже не предложили другого места для сборища где-нибудь на окраине.

—  Как мы и ожидали, администрация города отказала нам в проведении шествия и митинга на заявленных площадках.  Мы решили отказаться от шествия, чтобы не создавать проблем для автомобилистов и не подвергать угрозе наших сторонников, но проведение митинга — наше право, которое гарантирует Конституция России, —  жалуются в социальных сетях активисты регионального штаба.

Сам Навальный уже выступил в интернете с заявлением, что его штабы подвергаются прессингу во всех регионах.

Напомним, что в свой осенний приезд в Архангельск этот политик собрал рекордную для нашего северного региона толпу… которая уже к январю рассосалась до 200 человек.

В интернете мнение о сторонниках Навального неоднозначное. От - в городе столько заброшенных пустырей помоек вот и дайте им место которое они очистят перед митингом хоть польза от них будет. краснофлотский загажен (пунктуация оригинала сохранена) до -  Почему местные власти, так боятся НАВАЛЬНЯТ, пусть себе митингуют, неужели непонятно, что запреты перерастают в диаметрально-противоположный эффект.

 

26 апрель 13:31 | : Политика

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