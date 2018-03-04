Новый пресс-секретарь губернатора Орлова заслужил похвалу от Замполита

Известный медиа-ресурс «Замполит.ру» продолжает вести «Биржу губернаторов», где, в том числе, оцениваются контактность и открытость пресс-секретарей глав регионов РФ.

На минувшей неделе в этой позиции акции шли вверх у:

Воскресенского С.С., Ивановская область;

Кондратьева В.И., Краснодарский край;

Орлова И.А., Архангельская область;

Решетникова М.Г., Пермский край.

Комментарии «Замполита»:

- А вот и дебют сегодняшней «проверки связи». Знакомьтесь – новый пресс- секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин:

«На движение акций вверх, скорее всего, сказалось вчерашнее послание Игоря Орлова областному Собранию депутатов. Губернатор, как полагается, уделил внимание всем важным для каждого региона вопросам. Но на двух принципиальных моментах он остановился особенно подробно.

Первая – молодежь. Архангельской области нужны профессионалы в судостроительной, горнодобывающей, рыболовецкой отраслях. Как отметил в послании Игорь Орлов, возвращение к госзаказу в области подготовки кадров – это утопия, но организовать коммуникацию школьника и его будущего работодателя в лице бизнеса - задача выполнимая.

Вторая насущная проблема – условия для предпринимателей. Неконкурентность бизнеса в условиях «северных» льгот, которые лежат на плечах частного сектора, пугает многих. Это непростой вопрос, который требует решений на федеральном уровне, но Игорь Орлов систематически выступает за изменение подхода к Арктическим зонам в части налоговых, тарифных и трудовых решений.

Да и в целом послание губернатора вызвало большой резонанс как в СМИ, так и в соцсетях, причем ряд изданий, которые часто критикуют областное правительство, отметили сильные стороны выступления главы региона.

При этом негативных упоминаний губернатора, согласно данным нашего информационно-аналитического управления, за последние дни практически не наблюдалось».

Отличный дебют!





Напомни, что Артем Ботыгин занял должность пресс-секретаря Архангельской области в первых числах апреля, сменив на этом посту Ивана Новикова, с осени прошлого года совмещавшего эту должность с руководством департамента информации в структуре правительства Архангельской области.

(фото Артема Ботыгина из социальных сетей)