Ольга Осицына: "Как многодетную маму меня тронули слова об одаренных детях". Оцениваем послание губернатора

Депутат областного Собрания Ольга Осицына отметила ярко выраженный социальный и гуманистический характер ежегодного послания Губернатора, его позитивный настрой.

«Как многодетную маму меня тронули слова Губернатора о развитии школ для одаренных детей, доступности образования и реализации дорожных карт домов культуры. Особенно важно, что именно с такой темы Губернатор начал свое послание. А формула контракта «Школьник- Работодатель», надеюсь, будет стимулировать нашу молодежь оставаться в Архангельской области.

Считаю, что такое послание Губернатора - это новой курс на талантливых детей и молодежь, на формирование системы раннего выявления талантов, поддержки организаций, работающих с талантливой молодежью.

В целом, озвученный Орловым Игорем Анатольевичем план действий актуален, основан на четком понимании потребностей нашего региона и путей его развития. Он созвучен с инициативами Президента России Владимира Владимировича Путина».