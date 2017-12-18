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Нет "холодной войне"! Архангельск посетили его американские друзья из Большого Портленда

Тридцать лет дружбы связывают города-побратимы - северный Архангельск и американский Портленд.  В рамках проведения традиционной Недели культуры США глава Архангельска Игорь Годзиш и сопредседатель Архангельского комитета Большого Портленда Нил Даффитт подписали протокол к договору о сотрудничестве на 2018 год.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Архангельском и Портлендом был подписан в далеком 1988 году. За годы сотрудничества между Архангельском и Большим Портлендом состоялись студенческие обмены, поездки деятелей культуры и спортсменов, выставки фотохудожников, стажировки для специалистов в различных сферах деятельности города и множество других совместных мероприятий.

Гостей поприветствовал градоначальник:

- Для нас Портленд особенно дорог, потому что это первый город с которым у Архангельска был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Возникшие 30 лет назад побратимские связи между Архангельском и Большим Портлендом ежегодно укрепляются. Мы чувствуем крепкую связь между столицей Поморья и городами Большого Портленда. Дружат города, дружат люди! И когда приезжает американская делегация, мы искренне говорим: добро пожаловать домой, - отметил Игорь Годзиш. – Позвольте выразить благодарность НКО «Архангельский комитет» в Большом Портленде за инициативу и активное участие в подготовке и реализации проектов сотрудничества.

Руководитель делегации, сопредседатель Архангельского комитета Большого Портленда Нил Даффитт поблагодарил за гостеприимство.

- Для меня большая честь побывать в Архангельске. Важно, что на протяжении такого длительного времени существуют добрые давние связи между двумя городами. Более 2000 жителей двух стран приняли участие в международном обмене. Мы все работаем, чтобы продолжать отношения, основанные на принципах взаимного уважения и доверия. Большое спасибо городской администрации, которая все это время поддерживает все проекты сотрудничества, - подчеркнул Нил Даффитт.

Почетным гостем на мероприятии был Станислав Потемкин, который ровно тридцать лет назад, будучи в должности председателя Горисполкома, заложил основу побратимских связей столицы Поморья и городов Большого Портленда.

- В Архангельск пришел факс из Америки с предложением стать городами-побратимами. Раздумий не было, ведь наша дружба заложена еще 76 лет назад, когда в Архангельск приходили конвои союзников – в годы войны русский солдат стоял с американским плечом к плечу против общего врага. За годы сотрудничества между Архангельском и Большим Портлендом состоялось много совместных проектов в разных сферах деятельности города, а это значит, что между нашими странами много общего, - отметил Станислав Владимирович.

Побратимские отношения между Архангельском и Большим Портлендом начались со школьных обменов, и теперь уже несколько поколений жителей двух стран дружат семьями, стали родными и мечтают встретиться вновь.

Сопредседатель Архангельского комитета Большого Портленда Кэрол Лесток Лорд впервые приехала в Архангельск в рамках международного обмена в 1992 году и с тех пор посетила северный город много раз.

- Я до сих пор с удовольствием гощу у семьи, у которой жила в самый первый приезд. Уверена, у побратимских связей, основанных на методах народной дипломатии, большое будущее, - отметила Кэрол.

В рамках договора о дружественных связях между Архангельском и городами Большого Портленда на 2018 год запланированы визиты юных горожан в школы городов Большого Портленда и их американских сверстников в Архангельск. Новым направлением сотрудничества в этом году станет обмен учащимися, занимающимися баскетболом в муниципальных детско-юношеских спортивных школах городов-побратимов.

За большой вклад в развитие побратимских связей на встрече были отмечены благодарностями педагоги архангельских школ, врачи, специалисты пожарно-спасательных служб - все те, кто много сделал для того, чтобы дружба между городами крепла.

По завершении встречи участники обменялись подарками. Одним из сувениров, который привезет американская делегация в Портленд, стал календарь, оформленный юными художниками - победителями конкурса детского рисунка, участники которого рисовали свой родной Архангельск – город воинской славы.

(по материалам пресс-службы Архангельской мэрии)

P.S. Булат Окуджава:
В ночь перед бурею на мачте
Горят святого Эльма свечи,
Отогревая наши души
За все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд,
Мы будем кротки, как овечки,
Но только в Портленд воротиться
Нам не придется никогда.


06 апрель 12:02 | : Политика / Экономика / Культура

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