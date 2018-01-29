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Митинг в Вельске: "Шерягин - уходи!"

Вчерашний митинг, прошедший в Вельске, по оценкам наблюдателей собрал более трехсот человек.

Местные депутаты девятью голосами проголосовали за Ежова как за будущего главу районного центра и ставленника районной власти, шесть – за сохранение этого поста Рогозиным, избранным прямым голосованием.

Депутаты к народу так и не вышли.

Сейчас инициативная группа собирает подписи за отставку главы Вельского района Шерягина, а также за отзыв депутатов, пошедших против воли избирателей и проголосовавших за Ежова.

Подробности в ближайших Итогах недели.

28 март 07:38 | : Политика

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