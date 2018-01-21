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Не прячьте ваши денежки! Время конфискации зарубежных активов все ближе и ближе

То, о чем говорили с 2015 года, то, во что не верит фактически никто в мире, скоро станет реальностью — время, когда активы богатых граждан России, размещенные за рубежом, станут объектами пристального внимания спецслужб и правоохранительных органов, уже близко! 

Смотрите — недавно Президент США начал торгую войну (преимущественно, с Китаем), повысив пошлины на сталь. Цена вопроса — порядка $60 млрд. в год: то есть, от этих защитных мер, по расчетам США, экономика страны станет выигрывать по $60 млрд. в год. Нет сомнений, что Китай и ЕС нанесут ответные удары в разворачивающейся торговой войне, но эти удары будут слабее, нежели атака США, ибо Америка — это сильнейшая во всех отношениях страна мира. В общем, экономика США вполне может получить порядка $30-50 млрд. в год чистой прибыли от данного торгового обострения. 

И Америка на это пошла! 

При нынешнем государственном долге в $21 трлн., Вашингтон идет на то, чтобы обострить торговую ситуацию в мире ради получения $30-50 млрд. ежегодно! За 5 лет Америка заработает $150-250 млрд., что по сравнению с ее долгами — это капля в море, но из капель собираются реки! 

И тут рядом — конфликт с Россией, богатые граждане которой хранят порядка $500-1000 млрд. в странах Западного мира! И плюс к тому же, там же находятся резервы ЦБ РФ, размещенные за рубежом, составляют более $100-200 млрд.! 

Судя по всему, богатым гражданам России придется объяснить, откуда капиталы. Откуда деньги на покупку акций, облигаций, недвижимости, яхт и прочего? А перед объяснением — заморозка активов. Не объяснишь — конфискация. Объяснишь — пользуйся! А на Западе другая Фемида, не российская, и другие законы! 

Вспомним «кремлевский доклад», по которому в некий, возможно, санкционный, список были внесены все российские миллиардеры — ничего ведь не произошло за два месяца! Потому что на Западе ждали результатов президентских выборов. Выборы главного лица в стране — это всегда важно! И если кто-то думает, что ничего не произойдет, раз ничего до выборов не произошло, тогда он глубоко ошибается! 

Но, скорее всего, процесс заморозки и конфискаций активов будет происходить постепенно, чтобы рыба не сорвалась с крючка. 

И процесс уже пошел — Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у «Газпрома», и Россия теперь должна. Это начало. Теперь РФ будет постоянно проигрывать суды и платить, платить, платить. А параллельно с этим начнутся суды и против богатых россиян. 

Время конфискации зарубежных активов россиян неумолимо приближается.

Константин Щемелинин, писатель и философ

24 март 18:24 | : Политика / Экономика

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