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Реинкарнация Кудрина? Новый состав кабинета министров - список на вылет и список на влёт

Главная интрига весны (кроме президентских выборов) – замены в российском правительстве), которые произойдут сразу после инаугурации.

Напомним, Путин по достоинству оценил работу нынешнего состава кабинета министра (у части общества иное мнение), но предупредил, что дальше будут поставлены более амбициозные задачи.  

Политологи предрекают, что к работе будет привлечена команда Алексея Кудрина, члены которой войдут в новый состав правительства. По самому Алексею Леонидовичу, который, по мнению ряда экспертов, вчистую обыграл в заочном диалоге Бориса Титова, претендовавшего на авторство экономической программы нового срока, пока неизвестно… но чем черт не шутит.

Что касается списка на вылет, то в нем присутствуют Максим Соколов (министр транспорта), Владимир Мединский (министр культуры), Вероника Скворцова (министр здравоохранения), Ольга Васильева (министр образования).

В списке тех, кто, скорее всего сохранит свои посты – Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Александр Новак (министр энергетики), Антон Силуянов (министр финансов), Максим Орешкин (глава Минэкономразвития).

Конкретно по главе кабинета министров Дмитрию Медведеву эксперты пока остерегаются делать прогнозы, но сходятся на том, что, в случае его замены, это будет весьма неожиданная фигура… в стиле переизбравшегося президента.

В целом же правительство должно сохранить либеральную направленность.

23 март 11:47 | : Политика

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