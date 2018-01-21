Сергей Пивков: "Они меня не дождутся". Депутат и любитель селфи опроверг слухи о смене ориентации (политической)

Сергей Пивков решительно разоблачил слухи о смене своей политической ориентации и переходе под знамена другой партии (впрочем, в редакции ИА RUSNORD впервые слышат об этих слухах).

Из его интервью газете «Нам здесь жить!»:

- Знаете, подобные слухи рождаются, когда кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное (смеется). Просто наши оппоненты из партии власти все еще надеются развалить единственную в городе оппозицию, которая не только имеет свое мнение, но и силы о нем заявить. Прибавляем сюда доверие и большую поддержку горожан, нашу активность и целеустремленность, а где-то и наглость – в хорошем смысле этого слова, и получаем сильные инструменты для контроля над местной властью и защиты интересов новодвинцев.

Сергей подозревает, что подобные слухи – дело рук единоросов, которые давно хотят заполучить его обратно в свои ряды (когда-то он уже состоял в рядах ЕР, но перешел оттуда в ЛДПР):

- Справедливости ради скажу, что меня действительно уже много раз просили войти в состав партии власти, также не раз предлагали перейти на работу в исполнительную власть, но… Во-первых, «Единая Россия» – партия не по моему характеру и убеждениям…

Впрочем, депутат не будет возражать, если партия власти предложит ему пост не ниже градоначальника родного Новодвинска:

- …согласился бы не раздумывая! Люблю свой родной город и хочу, чтобы с каждым днем он становился все лучше и комфортнее. Важно сделать так, чтобы молодые новодвинцы не старались уехать, а оставались здесь жить и заводили семью.

Напомним, член фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании не раз попадал в журналистские рейтинги как один из самых шумных… и одновременно малоэффективных депутатов.

Известен в соцсетях, как большой любитель селфи.

Наблюдатели считают, что этим интервью Пивков начал свою осеннюю избирательную кампанию, намекнув читателям на собственную значимость.

(на фото: он крайний слева)