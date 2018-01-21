Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сергей Пивков: "Они меня не дождутся". Депутат и любитель селфи опроверг слухи о смене ориентации (политической)

Сергей Пивков решительно разоблачил слухи о смене своей политической ориентации и переходе под знамена другой партии (впрочем, в редакции ИА RUSNORD впервые слышат об этих слухах).

Из его интервью газете «Нам здесь жить!»:

- Знаете, подобные слухи рождаются, когда кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное (смеется). Просто наши оппоненты из партии власти все еще надеются развалить единственную в городе оппозицию, которая не только имеет свое мнение, но и силы о нем заявить. Прибавляем сюда доверие и большую поддержку горожан, нашу активность и целеустремленность, а где-то и наглость – в хорошем смысле этого слова, и получаем сильные инструменты для контроля над местной властью и защиты интересов новодвинцев.

Сергей подозревает, что подобные слухи – дело рук единоросов, которые давно хотят заполучить его обратно в свои ряды (когда-то он уже состоял в рядах ЕР, но перешел оттуда в ЛДПР):

- Справедливости ради скажу, что меня действительно уже много раз просили войти в состав партии власти, также не раз предлагали перейти на работу в исполнительную власть, но… Во-первых, «Единая Россия» – партия не по моему характеру и убеждениям…

Впрочем, депутат не будет возражать, если партия власти предложит ему пост не ниже градоначальника родного Новодвинска:

- …согласился бы не раздумывая! Люблю свой родной город и хочу, чтобы с каждым днем он становился все лучше и комфортнее. Важно сделать так, чтобы молодые новодвинцы не старались уехать, а оставались здесь жить и заводили семью.

Напомним, член фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании не раз попадал в журналистские рейтинги как один из самых шумных… и одновременно малоэффективных депутатов.

Известен в соцсетях, как большой любитель селфи.

Наблюдатели считают, что этим интервью Пивков начал свою осеннюю избирательную кампанию, намекнув читателям на собственную значимость.

(на фото: он крайний слева)

20 март 14:59 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (151)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20