На 12.00 явка по Архангенльской области 25.04 %

По состоянию на 12:00 в систему ГАС «Выборы» введены данные по голосованию на всех избирательных участках, образованных в Архангельской области для проведения выборов Президента Российской Федерации.

На 948 избирательных участках проголосовало 228362 избирателей, что составляет 25,04% избирателей в Архангельской области.

В 2012 году явка на 12:00 составила 21,20%.

Наибольшую активность проявляют избиратели Новой Земли, явка здесь составила 68,88%. В числе наиболее активных также избиратели города Мирного (43,86%) и города Коряжма (29,85%). Наименьший интерес к выборам пока проявляют в Соломбальском округе города Архангельска, явка – 18,50%, в Онежском районе – 19,93% и в Октябрьском районе города Архангельска – 21,40%.