No pasaran! Архсвободу вот-вот разблокируют

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников в столице России, сегодня с утра в Москве юристы АрхСвободы и представители Союза журналистов России начали решать вопрос с провайдером-блокировщиком о неожиданной «блокировке ресурса».

Роскомнадзор заявил о своей непричастности к данной акции ущемления свободы слова.

В настоящий момент достигнута принципиальная договоренность о разблокировке. Участники переговоров сообщают, что провайдер ссылался на некие «технические недоразумения».

Продолжаем следить за развитием ситуации…