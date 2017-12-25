Власти Архангельска разрешили митинг памяти Бориса Немцова

Как мы прогнозировали ранее, в этом году власти Архангельска разрешили проведение митинга памяти известного российского политика Бориса Немцова. В предыдущие годы инициативная группа получала отказы под разными предлогами.

Судя по всему, на этот раз возобладал не столько здравый смысл (все-таки Немцов по своему статусу относится в видным российским государственным и политическим деятелям, его именем названа площадь перед посольством России в Вашингтоне), но и практический расчет – в преддверии президентских выборов не лишним будет проявить максимум демократизма даже в отношении своих идеологическим оппонентов.

Предполагается, что в митинге, который начнется у Соловецкого камня 25 февраля в 14 часов, примут участие сторонники Навального, представители избирательного штаба Явлинского, а также люди от ПАРНАСа и Либертарианской партии, имеющие свои представительства в Архангельске.

О темах и лозунгах, что прозвучат там в это воскресенье, можно пока только догадываться… но тема грядущих президентских вряд ли будет обойдена стороной.