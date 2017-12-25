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Почему в Архангельске не хотят видеть Бориса Немцова?

В Архангельске, так называемая, внесистемная оппозиция (ПАРНАС) планирует 25 февраля провести митинг памяти по Борису Немцову у Соловецкого камня.

Напомним, известный политический деятель оппозиционного толка, экс-губернатор Нижегородской области, побывавший и вице-премьером российского правительства, и руководителем парламентской фракции в Госдуме, был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве, где его сторонниками и почитателями создан неформальный мемориал.

Однако представители ПАРНАСа особо не надеются на получение разрешения в городской управе, ссылаясь на прошлый негативный опыт. «Придумают какую-нибудь причину, - вздыхают они в комментариях журналистам, - придется опять обойтись одиночными пикетами, для них разрешение не требуется».

Впрочем, наблюдатели рассчитывают, что именно в этом году митинг памяти неугодного Кремлю политика все-таки состоится. Президентские выборы на носу, а Немцов, как ни крути, по статусу относится к видным государственным деятелям новейший Истории России.

Кстати, как в укор забывшим свою историю городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

P.S. По последней информации марш памяти Бориса Немцова отказались согласовать и в Санкт-Петербурге.

16 февраль 12:12 | : Политика

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