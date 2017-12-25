"Время идиотов". Алексей Навальный вступился за архангельского блогера

Алексей Навальный объявил «акцию против идиотизма» — он призвал своих сторонников массово распространять в интернете фотографию с парада Победы 1945 года, на которой запечатлены советские солдаты с немецкими знаменами и штандартами, склоненными к земле, сообщает портал Медуза.

Эта фотография, например, изображена на обложке учебника истории России для 11 класса.

По словам Навального, теперь снимок запрещен в России, что представляет собой «государственный идиотизм, насаждаемый с самого верха».

«Это не просто известная фотография, а символ. В каком-то смысле главная фотография о Великой Отечественной войне… А вот что вы скажете на мое сообщение о том, что эта фотография официально запрещена, и, если вы повесите ее у себя в соцсетях, то вас привлекут к ответственности и включат в перечень экстремистов и террористов?».

В январе 2018 года суд оштрафовал жителя Архангельска Михаила Листова на 1000 рублей за публикацию этого снимка с парада Победы на своей странице «ВКонтакте». Листов был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Таким образом, он может быть включен в официальный перечень террористов и экстремистов.

Навальный настаивает на «акции против идиотизма», поскольку случай Листова, когда людей преследуют не за реальные преступления, а за репосты в соцсетях, далеко не единичный и не уникальный.

(на фото: странно... но советские журналы не боялись таких иллюстраций)