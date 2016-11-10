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"Замполит" поставил Алексею Андронову и Ивану Новикову оценку "отлично"

Пресс-служба администрации Архангельской области вошла в список отличников по версии издания zampolit.com.

Кроме нее в первом ряду пресс-службы Башкортостана, Крыма, Тывы, Амурской, Мурманской, Вологодской областей и тд.

Среди двоечников Москва, Адыгея, Севастополь, Чечня, Костромская, Владимирская, Белгородская области…

Отметим, что в данной рейтинге совокупно оценивались профессионализм и контактность не только пресс-служб, но и вице-губернаторов. Последним выставлялась оценка за адекватность.

В группе «отличников» прекрасны все, кому-то, конечно, можно посоветовать быть смелее в оценках и высказываниях, всегда добавлять свое личное отношение – это только украшает комментарий, а не наоборот, как думают иногда сотрудники пресс-служб. Тем более, что нас всегда интересует, кроме анализа ситуации, именно то самое «личное мнение». Обидно лишь, что эта группа составляет лишь чуть больше четверти от всех регионов.

Напомним, что составление данного рейтинга началось с критики в адрес соответствующих структур и персоналий областного правительства.

Поздравляем Алексея Андронова и Ивана Новикова с такой оценкой их работы.

06 февраль 08:41 | : Политика

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